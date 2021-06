Il Raddoppio Europeo promesso da Trony rappresenta il punto saldissimo da cui ripartire per cercare di raggiungere un livello di risparmio praticamente mai visto prima in Italia, dettato più che altro dalla presenza di appositi buoni sconto completamente regalati a tutti gli utenti.

Per riceverli, infatti, non saranno necessarie operazioni particolari, ma si aprono porte inimmaginabili fino a qualche settimana fa. Per approfittare della campagna, lo ricordiamo, sarà strettamente necessario recarsi personalmente in un punto vendita fisico, gli stessi prezzi non risultano essere fisicamente attivi sul sito ufficiale dell’azienda.

Trony: la nuova campagna promozionale è dietro l’angolo

La via più breve per risparmiare passa da Trony, in questo caso gli utenti possono aggiungere al carrello praticamente ciò che vogliono, senza temere vincoli o limitazioni di alcun tipo. Una volta giunti in cassa, inoltre, avranno diritto a ricevere un coupon del valore di 20 euro, ogni 100 euro di spesa, indipendentemente dai prodotti scelti, se non per una specifica eccezione.

Nell’eventualità in cui si fosse deciso di acquistare un televisore di ultima generazione, dal prezzo finale superiore ai 599 euro, il valore del buono sarà letteralmente raddoppiato, di conseguenza si riceveranno 40 euro ogni 100 euro di spesa (e non 20 come nel caso precedente).

E’ importante ricordare, inoltre, che il coupon potrà essere utilizzato solamente in un secondo momento, non sarà applicabile sul medesimo scontrino ottenuto al momento dell’emissione, non dimenticatelo. I dettagli della campagna sono disponibili direttamente qui sotto nell’articolo.