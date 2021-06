Gli sconti disponibili da MediaWorld sono assolutamente da non perdere, la nuova campagna promozionale promette un risparmio quasi senza precedenti, con il quale risulta essere molto semplice pensare di spendere decisamente meno del previsto.

Il volantino, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile sia in negozio che online sul sito ufficiale dell’azienda, con possibilità di ricevere la merce direttamente al proprio domicilio senza costi aggiuntivi di alcun tipo. Il Tasso Zero risulta essere a disposizione di ogni consumatore, ricordando però che sarà strettamente necessario spendere almeno 199 euro per avere la possibilità di accedervi (previa accettazione da parte della finanziaria).

MediaWorld: il volantino sorprende tutti con grandi sconti

I prodotti in promozione da Mediaworld toccano tutte le più importanti fasce di prezzo della telefonia mobile, dai top di gamma del calibro di Oppo Find X3 Pro, Xiaomi Mi 11i, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro Max o similari, fino a scendere verso soluzioni più economiche, entro comunque i 500 euro di spesa, altrettanto allettanti.

Tra queste non possiamo che annoverare Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, TCL 10SE, Xiaomi Redmi Note 10 o anche gli ultimi Oppo di fascia media. Tutte le proposte del volantino di Mediaworld sono raccolte per comodità nelle pagine che abbiamo integrato nell’articolo, in tal modo potrete conoscere da vicino i singoli sconti, approfittando di ogni dispositivo attualmente acquistabile sul sito o nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale.