ECOVACS DEEBOT T90 Max Pro OMNI, completo ma ECONOMICO (RECENSIONE)

Nel mercato dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, la fascia alta è diventata sempre più costosa. Stazioni multifunzione, sistemi di lavaggio avanzati e sensori per il riconoscimento degli ostacoli hanno migliorato l’automazione delle pulizie, ma hanno anche portato molti modelli oltre la soglia dei 1.000 euro. ECOVACS DEEBOT T90 Max Pro OMNI prova a cambiare le carte in tavola, puntando su una dotazione tecnica ambiziosa e un prezzo di listino di 599 euro.

Il suo obiettivo è piuttosto chiaro: offrire un’esperienza di pulizia automatizzata completa senza costringere a investire cifre da top di gamma. Per riuscirci, mette insieme un sistema di aspirazione da 40.000 Pa, il lavaggio a rullo OZMO Roller 3.0 e una stazione OMNI che gestisce le principali operazioni di manutenzione. A completare la dotazione ci sono un corpo compatto, un sistema di navigazione con sensori dedicati e un’applicazione che permette di personalizzare le sessioni di pulizia.

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Il prezzo, da solo, non basta per valutare un robot di questa categoria. Bisogna capire quanto siano utili le tecnologie introdotte, quanto lavoro riescano a togliere dalle attività domestiche e quali siano i vantaggi rispetto ai sistemi di lavaggio più tradizionali.

Design e caratteristiche tecniche

Uno degli aspetti più interessanti di ECOVACS DEEBOT T90 Max Pro OMNI è il rapporto tra la dotazione tecnica e il posizionamento economico. Nonostante il prezzo appartenga a una fascia che comprende numerosi modelli di fascia media, la scheda tecnica propone caratteristiche decisamente ambiziose, a partire dalla potenza di aspirazione dichiarata di 40.000 Pa.

Questo valore rappresenta uno degli elementi centrali del prodotto. L’obiettivo è raccogliere non soltanto la polvere più superficiale, ma anche residui più impegnativi, come briciole, lettiera per animali e sporco che si deposita tra le fibre dei tappeti. Naturalmente, la potenza dichiarata non racconta da sola tutta l’efficacia di un sistema di aspirazione, che dipende anche dalle spazzole, dal flusso d’aria e dalla gestione dei diversi pavimenti. Rimane comunque una specifica di rilievo per un dispositivo di questa fascia di prezzo.

Altrettanto importante è l’altezza di soli 9,5 centimetri. Un robot relativamente basso può raggiungere più facilmente le zone sotto letti, divani e mobili, dove la pulizia manuale richiede spesso di spostare gli arredi oppure utilizzare accessori specifici. È un vantaggio concreto nella gestione quotidiana della casa, soprattutto negli ambienti con mobili bassi.

Ecovacs Deebot T90 Max Pro Omni · Credits: TecnoAndroid

ECOVACS interviene anche su uno dei problemi più frequenti dei robot aspirapolvere: l’accumulo di capelli e peli intorno alla spazzola principale. Il sistema ZeroTangle 4.0 sfrutta appositi canali d’aria per convogliare questi residui verso il contenitore della polvere, con l’obiettivo di limitare la formazione di grovigli attorno al rullo. Una soluzione pensata per ridurre gli interventi manuali e semplificare la manutenzione, specialmente nelle abitazioni con animali domestici o con persone dai capelli lunghi.

Per la navigazione, il DEEBOT T90 Max Pro OMNI utilizza un sistema laser panoramico con copertura di 190 gradi, affiancato da sensori frontali TrueDetect 3D. La combinazione serve a individuare gli ostacoli presenti sul pavimento e a modificare il percorso per evitare oggetti come cavi, ciabatte e piccoli accessori lasciati in giro.

Ecovacs Deebot T90 Max Pro Omni · Credits: TecnoAndroid

Il robot è inoltre progettato per superare soglie fino a 2 centimetri, una caratteristica utile quando deve spostarsi tra ambienti diversi o affrontare piccoli dislivelli. L’obiettivo è ridurre le interruzioni durante il ciclo di pulizia e consentire al dispositivo di lavorare con una maggiore autonomia.

OZMO Roller 3.0

Se la potenza di aspirazione è importante, è il sistema OZMO Roller 3.0 a caratterizzare maggiormente questo modello. ECOVACS sceglie un approccio diverso rispetto ai robot che lavano il pavimento attraverso due panni rotanti o una piastra con un panno in microfibra.

Il sistema utilizza un rullo continuo lungo 27 centimetri, capace di ruotare a 200 giri al minuto. La superficie di lavaggio viene alimentata costantemente con acqua pulita attraverso 32 ugelli, mentre un meccanismo interno rimuove l’acqua sporca dal tessuto e la convoglia nel serbatoio di recupero.

Ecovacs Deebot T90 Max Pro Omni · Credits: TecnoAndroid

Il principio è quello di mantenere il rullo pulito durante il lavoro, evitando che lo sporco accumulato venga trascinato da una zona all’altra della casa. È una differenza importante rispetto ai sistemi tradizionali, nei quali la qualità del lavaggio dipende anche dalla frequenza con cui i panni vengono risciacquati alla stazione.

Ecovacs Deebot T90 Max Pro Omni · Credits: TecnoAndroid

La presenza di un’alimentazione continua di acqua pulita, accompagnata dalla rimozione di quella sporca, rende il sistema particolarmente interessante per chi considera il lavaggio una funzione importante quanto l’aspirazione. Non si tratta soltanto di passare un panno umido sul pavimento, ma di gestire in modo più articolato il contatto tra il tessuto e la superficie da pulire.

Anche la pulizia lungo i bordi è stata presa in considerazione. Il rullo può estendersi verso l’esterno per avvicinarsi alle pareti e ai battiscopa, riducendo le zone che rischiano di rimanere escluse dal percorso. Quando invece il robot raggiunge un tappeto, il sistema di lavaggio si solleva automaticamente fino a 15 millimetri, con l’obiettivo di evitare il contatto tra il rullo bagnato e le fibre.

Questa combinazione di lavaggio continuo, estensione laterale e sollevamento automatico rende l’OZMO Roller 3.0 uno degli elementi da valutare con maggiore attenzione nella scelta del prodotto. Il suo valore non risiede soltanto nelle dimensioni del rullo, ma nell’integrazione tra distribuzione dell’acqua, recupero dello sporco e gestione delle diverse superfici.

Stazione OMNI

Un robot con una buona capacità di aspirazione e un sistema di lavaggio evoluto perderebbe parte della propria utilità se richiedesse continui interventi da parte dell’utente. Per questo la stazione OMNI All-in-One è una componente fondamentale dell’esperienza proposta da ECOVACS.

Quando il DEEBOT T90 Max Pro OMNI torna alla base, la stazione provvede allo svuotamento automatico della polvere in un sacchetto sigillato. Si occupa inoltre di lavare il rullo con acqua calda e di asciugarlo attraverso un flusso di aria calda a 45 °C.

Ecovacs Deebot T90 Max Pro Omni · Credits: TecnoAndroid

Il lavaggio e l’asciugatura del rullo servono a gestire la manutenzione tra una sessione e l’altra, limitando la necessità di intervenire direttamente sul componente. La stazione diventa quindi parte integrante del sistema: non è soltanto il punto in cui il robot ricarica la batteria, ma il centro in cui vengono eseguite diverse operazioni necessarie per prepararlo alla pulizia successiva.

Anche la capacità dei serbatoi è rilevante. Quello dell’acqua pulita raggiunge i 4 litri, mentre il contenitore per l’acqua sporca ha una capacità di 2,2 litri. L’utente deve quindi occuparsi periodicamente di riempire il primo e svuotare il secondo, seguendo le notifiche dell’applicazione.

L’automazione, di conseguenza, non elimina completamente la manutenzione, ma ne riduce la frequenza e la complessità. È proprio questo il vantaggio di una stazione multifunzione: trasformare una serie di operazioni ripetitive in procedure gestite in gran parte dal dispositivo.

App ECOVACS HOME

Il controllo del DEEBOT T90 Max Pro OMNI passa dall’applicazione ECOVACS HOME, attraverso la quale è possibile gestire le mappe degli ambienti e personalizzare il comportamento del robot.

La mappa interattiva permette di visualizzare la suddivisione della casa in zone e organizzare le sessioni di pulizia in base alle proprie esigenze. È possibile avviare un ciclo completo, richiamare il dispositivo alla stazione e intervenire sulle impostazioni senza dover utilizzare direttamente il robot.

L’app offre quattro livelli di potenza di aspirazione e permette di regolare la quantità d’acqua utilizzata durante il lavaggio. A queste impostazioni si aggiunge la possibilità di modificare il percorso, scegliendo la velocità di movimento e la densità della trama di pulizia.

Per le situazioni in cui un singolo passaggio potrebbe non essere sufficiente, è disponibile anche un’opzione che consente di eseguire due cicli. In questo modo si può personalizzare il lavoro in funzione del livello di sporco e delle caratteristiche degli ambienti.

La gestione della stazione OMNI è integrata nella stessa applicazione. Dal pannello dedicato si possono richiamare manualmente le operazioni di svuotamento della polvere, lavaggio del rullo e asciugatura. Il controllo centralizzato evita di dover ricorrere a procedure separate per il robot e per la base, rendendo più semplice la gestione dell’intero sistema.

L’applicazione non è quindi un elemento secondario, ma contribuisce a definire il grado di automazione del prodotto. La possibilità di intervenire sui parametri di pulizia consente di adattare il funzionamento alle necessità della casa, invece di affidarsi a un unico programma valido per tutte le superfici e tutte le situazioni.

Prezzo e considerazioni finali

ECOVACS DEEBOT T90 Max Pro OMNI è stato presentato con un prezzo di listino di 599 euro. Il posizionamento economico è uno degli aspetti più interessanti del prodotto. La combinazione di aspirazione da 40.000 Pa, lavaggio a rullo OZMO Roller 3.0, sensori per il riconoscimento degli ostacoli e stazione multifunzione punta a offrire una dotazione completa senza raggiungere le cifre richieste da diversi modelli di fascia alta.

Il rullo da 27 centimetri, alimentato continuamente con acqua pulita, rappresenta il principale elemento distintivo sul fronte del lavaggio. La possibilità di estenderlo lungo i bordi e sollevarlo sui tappeti completa un sistema progettato per gestire superfici differenti. La stazione OMNI, dal canto suo, riduce gli interventi necessari dopo ogni ciclo, mentre l’app consente di adattare aspirazione e lavaggio alla configurazione degli ambienti.

Nel complesso, ECOVACS DEEBOT T90 Max Pro OMNI si presenta come una proposta da considerare per chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo, con particolare attenzione al lavaggio a rullo e alla riduzione della manutenzione quotidiana. La sua forza è l’integrazione di più tecnologie in un prodotto dal prezzo di listino relativamente contenuto: una combinazione che lo rende interessante per chi vuole automatizzare le pulizie domestiche senza entrare necessariamente nella fascia dei robot più costosi.

Fonte: TecnoAndroid