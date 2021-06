Le offerte Expert sono assolutamente da non perdere, all’interno della campagna promozionale gli utenti possono scovare un buon numero di occasioni da cogliere al volo per raggiungere livelli di risparmio inimmaginabili fino a qualche settimana fa, anche sui prodotti più importanti.

Il volantino non presenta limitazioni territoriali di alcun tipo, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati online o nei singoli punti vendita sul territorio, senza vincoli particolari. Gli utenti che vorranno godere dei medesimi sconti, potranno ricevere la merce presso il proprio domicilio, ma saranno costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna della stessa; il Tasso Zero, infine, risulta essere disponibile per chi riuscirà a spendere più di 199 euro, senza vincoli particolari sulla categoria merceologica.

Expert: attenzione alle nuove offerte, sono veramente assurde

I top di gamma effettivamente coinvolti nell’ultimo volantino Expert toccano i due modelli più desiderati e richiesti del periodo, stiamo parlando ovviamente di iPhone 12 e di Samsung Galaxy S21, le versioni base ma ugualmente molto interessanti, sono in commercio a prezzi che si aggirano attorno ai 729 e 799 euro, almeno per quanto riguarda le varianti da 128GB di memoria interna completamente sbrandizzate.

Coloro che invece saranno disposti a spendere cifre più ridotte, dovranno accontentarsi di Samsung Galaxy A32, Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A52 o similari, in vendita a meno di 400 euro. I dettagli della campagna sono raccolti per voi direttamente qui sotto.