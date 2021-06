WindTre propone a tutti i suoi clienti una tariffa molto vantaggiosa per l’estate, in alternativa alla Flash 120 di Iliad. Gli abbonati che decidono di cambiare il loro operatore e passare contestualmente al provider arancione avranno la possibilità di sottoscrivere la promozione WindTre Star+.

WindTre alla sfida di Iliad con questa tariffa da 100 Giga

La WindTre Star+ garantisce soglie di consumo leggermente inferiori rispetto a quelle proposte dalla tariffa di casa Iliad, ma allo stesso tempo contempla anche un costo inferiore per il rinnovo mensile.

Gli abbonati che optano per la WindTre Star+ avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti verso tutti e 100 Giga per navigare in internet con le velocità classiche del 4G. Per gli utenti è previsto un costo di abbonamento pari a 7,99 euro ogni mese.

In linea con le precedenti opzioni di WindTre, anche questa tariffa presenta delle condizioni particolari da rispettare. Tutti gli utenti interessati dovranno provvedere, ad esempio, ad una spesa extra dal valore di 10 euro. La soglia aggiuntiva, una tantum, sarà necessaria per l’attivazione della rete anche per le spese di rilascio legate alla scheda SIM.

Importante è poi anche un’ulteriore fattore da parte del pubblico: quello della portabilità. Le condizioni di WindTre prevedono questa tariffa solo per chi effettua il passaggio della rete da altro gestore. La Star+ si rivolge quindi in maniera esclusiva agli abbonati di TIM, Vodafone e Iliad. Gli abbonati futuri del provider potranno richiedere ulteriori informazioni in uno degli store ufficiali di WindTre sul territorio nazionale.