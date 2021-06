Il Black Friday d’Estate di Euronics prosegue con il lancio di nuove incredibili offerte speciali, pensate per invogliare un numero sempre più grande di utenti all’acquisto di ulteriori prodotti di tecnologia generale, raggiungendo prezzi quasi mai visti prima.

La corrente campagna promozionale non presenta limitazioni di alcun tipo, i clienti possono accedere ai medesimi prezzi di vendita in ogni negozio in Italia, senza differenze particolari. Gli acquisti sono effettuabili fino al 16 giugno 2021, con possibilità di richiedere anche la rateizzazione Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Se volete essere sempre aggiornati in merito ai codici sconto Amazon, allora dovete iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Euronics: approfittate subito dei nuovi sconti

I prodotti in promozione sono davvero moltissimi, e sopratutto coprono tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile. I top di gamma sono rappresentati dal Samsung Galaxy S21+, un vero e proprio must have da non perdere di vista sopratutto al prezzo finale attuale di soli 799 euro.

In alternativa è possibile risparmiare moltissimo passando poi al galaxy S20 FE, il cui prezzo si aggira attorno ai 449 euro, senza dimenticarsi nemmeno di Find X3 Neo, in vendita a 699 euro, oppure del nuovissimo Xiaomi Mi 11i, la cui richiesta non va oltre i 695 euro. Queste sono le migliori promozioni del volantino Euronics, chiaramente sono disponibili anche tantissime altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, legate a categorie merceologiche completamente differenti, di conseguenza si consiglia caldamente la visione delle pagine che potete trovare nel nostro articolo, in modo da conoscere dettagliatamente ogni singolo prezzo.