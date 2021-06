WindTre vuole lanciare un segnale contro Iliad e contro la sua nuova tariffa chiamata Flash 120. Gli utenti che intendono modificare il loro operatore di riferimento in questo mese di Giugno potranno accedere ad una promozione molto vantaggiosa: la WindTre Star+.

WindTre, la tariffa di Giugno con costi bassi e 100 Giga

Allo stato attuale, la WindTre Star+ rappresenta una valida alternativa allaFlash 120 di Iliad ed in generale a tutte le promozioni del gestore transalpino. Al netto di una minore quantità per quanto concerne le soglie di consumo, i clienti che sceglieranno di attivare questa promozione WindTre avranno a loro disposizione un costo mensile più leggero.

In particolar modo, la tariffa Star+ si compone con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga per la connessione internet con le velocità propedeutiche del 4G. Il costo fisso per il rinnovo di questa tariffa sarà di 7,99 euro ogni mese.

Gli abbonati di WindTre che intendono sottoscrivere questa tariffa dovranno rispettare una serie di condizioni particolari. In primo luogo, gli utenti dovranno aggiungere un costo di attivazione dal valore di 10 euro. La soglia extra sarà necessaria anche per le spese di attivazione legate alla scheda SIM.

Altro fattore importante da considerare è quello legato alla portabilità. In base alle attuali direttive, la promozione di WindTre è aperta soltanto a chi proviene da da altro gestore. La Star+ si rivolge quindi agli abbonati di TIM, Vodafone e Iliad. I clienti interessati potranno richiedere maggiori informazioni negli store ufficiali di WindTre sul territorio nazionale.