Iliad spara alto: 120GB in 5G e 80GB in 4G con le due nuove promo

Quando Iliad lancia le sue nuove offerte crea sempre un gran chiacchiericcio intorno a sé. Anche il mondo della telefonia resta ovviamente scorso ogni qualvolta il provider proveniente dalla Francia riesce a lanciare qualcosa di nuovo. In realtà gli utenti non aspettano altro, soprattutto quando sono in attesa di cambiare gestore.

Pare che durante l’ultimo periodo Iliad sia capitata proprio come il cacio sui maccheroni per numerosi utenti pronti al cambio. Le offerte sono state infatti sempre presenti, con nuovi innesti frequenti e costanti durante questi mesi. Basti pensare infatti all’offerta da 100 giga ormai disponibile da tre mesi in più modalità, la quale però non è di certo la sola. Sul sito ufficiale sono state sempre disponibili le offerte migliori, le quali adesso fanno spazio a due soluzioni stratosferiche.

Iliad: gli utenti restano molto sorpresi dalle due promo da 120 e 80 giga

Grande clamore si è generato intorno alle due offerte che Iliad ha lanciato la scorsa settimana in via ufficiale. Si tratta di due promozioni che già dal primo momento fanno capire di che pasta sono fatte. La prima, che avrà validità per meno di 30 giorni, risulta un’occasione incredibile per chi vuole spendere meno di 10 € al mese. La seconda invece, complice anche il prezzo molto più basso, riesci ad essere una soluzione a vita.

La Flash 120 e la Giga 80 sono dunque il meglio che c’è, grazie anche ai loro minuti ed SMS senza limiti. La prima permette di avere 120 giga in 5G, mentre la seconda 80 giga in 4G. I prezzi sono rispettivamente di 9,99 € e 7,99 € al mese per sempre.