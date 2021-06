Sono passati tre anni esatti dal debutto di Iliad nel mercato della telefonia mobile italiano, un debutto che ha contribuito in modo notevole a cambiare l’andamento delle tariffe di tutti gli operatori.

Il suo debutto infatti ha anche favorito una corsa al ribasso generale delle offerte, con grandi benefici per noi utenti. Scopriamo insieme come ha intenzione di festeggiare il terzo anno in Italia.

Iliad festeggia tre anni in Italia, ecco come

Per festeggiare il suo terzo anno in Italia, Iliad ha lanciato, quasi in concomitanza un paio di offerte davvero interessanti, come la FLASH 120 in 5G e la GIGA 80. Rimangono comunque attivabili le offerte con le quali ha debutto l’operatore nel nostro mercato, come la GIGA 40. La Flash 120 5G comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 120 GB di traffico internet fino alla velocità del 5G a 9.99 euro al mese.

La Giga 80 comprende invece minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 80 GB di traffico internet fino alla velocità del 4G a 7.99 euro al mese. La Giga 40 prevede minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 40 GB di traffico internet alla massima velocità del 4G al prezzo di 6.99 euro al mese.

Infine l’offerta Voce comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 MB di traffico internet in 4G a 4.99 euro al mese. In occasione dei festeggiamenti per il terzo compleanno, Iliad ha proposto un’iniziativa in collaborazione con Guglielmo Scilla e lo chef Damiano Carrara, i quali si sono cimentati sulla preparazione di una torta di compleanno per festeggiare l’anniversario.