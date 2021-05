Tutti i piani vaccinali ad un certo punto si scontreranno con una triste realtà ovvero che non tutti si faranno vaccinare. Più si va avanti a somministrate i vaccini Covid-19 più, in proporzione, la platea di quelli non vaccinati aumenterà. Gli Stati Uniti stanno già facendo i conti con tutto questo e per porvi rimedio, nelle ultime settimane sono stati messi sul piatto diversi incentivi.

Un esempio è una lotteria in cui per parteciparvi bisogna farsi somministrazione uno tra i vaccini Covid-19. È partito uno degli stati federali con un montepremi di un milione di dollari e nel giro di poco altri hanno copiato il tutto. Adesso, anche le compagnie aeree si sono messe a incentivarle a modo loro.

United Airlines sta dando la possibilità di vincere un anno di voli gratuiti proprio per chi sì fa vaccinare contro il Covid-19. Per vincere questo premio che sicuramente farà gola a molti bisogna caricare la prova di avere ricevuto almeno una dose dei trattamenti approvati. Il primo luglio verranno estratti cinque vincitori.

Vaccini Covid-19: l’importanza di farsi vaccinare

Attualmente sono sostanzialmente tre i gruppi che rimangono fuori dal circuito delle vaccinazioni Covid-19. Un gruppo che purtroppo non può fare niente è quello che per motivi sanitari non può ricevere tali trattamenti. Un altro è quello di chi ha paura dei suddetti e poi c’è semplicemente chi non si fida.

Una recente analisi ha mostrato però che man mano che la popolazione che ha ricevuto almeno una dose aumenta, il rischio per quelli non vaccinati aumenta. A causa delle sempre meno restrizioni e di un falso senso di sicurezza, questi gruppi rischiano di andare incontro al contagio con un’incidenza molto più alta rispetto a prima.