VLC supera i 7 miliardi di download: ecco perché resiste

Sette miliardi di download non sono un numero qualsiasi, e VLC li ha appena superati confermandosi il lettore multimediale più scaricato al mondo. Il traguardo arriva a circa diciotto mesi di distanza dai 6 miliardi toccati a gennaio 2025, un ritmo di crescita che sorprende soprattutto se si pensa al contesto: le piattaforme di streaming hanno ridisegnato le abitudini di visione, eppure il vecchio cono arancione continua a finire sui computer e sugli smartphone di mezzo pianeta.

La spiegazione più semplice è anche la più convincente. Esistono ancora miliardi di persone che, ogni tanto, hanno bisogno di fare una cosa banale, cioè prendere un file e riprodurlo. Senza abbonamenti, senza account da creare, senza nemmeno una connessione a Internet attiva. Era la normalità su qualunque PC fino a pochi anni fa, poi l’abitudine si è affievolita per l’utente comune, travolta dalla comodità dei servizi online. Ma non è sparita.

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Perché il lettore multimediale gratuito resiste al tempo

Il punto di forza di VLC sta in un lavoro che le piattaforme chiuse tendono a fare malvolentieri, quando lo fanno: riprodurre praticamente qualsiasi contenuto che l’utente possiede già. Un filmato girato con il telefono, un vecchio file recuperato da un hard disk, un formato strano scaricato chissà quando. Roba che i servizi di streaming non toccano nemmeno di striscio, perché non rientra nel loro modello. Per la gestione dei file personali, invece, resta uno strumento indispensabile.

Dietro quell’interfaccia spartana, che negli anni è cambiata pochissimo, c’è un motore parecchio sofisticato. La chiave sono i codec, ovvero i sistemi che comprimono e decodificano audio e video. VLC ne gestisce un numero enorme, e questa è la ragione per cui apre file che altri programmi rifiutano con un messaggio d’errore. Non serve installare pacchetti aggiuntivi, non serve cercare soluzioni sui forum, il più delle volte funziona e basta. Una promessa mantenuta da anni, che nel mondo del software è merce rara.

C’è poi un aspetto che pesa più di quanto sembri. Il lettore multimediale è gratuito, non mostra pubblicità, non chiede dati, non propone piani premium. In un panorama dove quasi ogni applicazione prova a monetizzare qualcosa, questa scelta ha costruito nel tempo una fiducia che i numeri di download riflettono in modo piuttosto eloquente.

Cosa aspetta VLC con la versione 4

Il traguardo dei 7 miliardi di download arriva mentre lo sviluppo guarda avanti, verso la nuova generazione del software. La versione 4 è in preparazione e rappresenta il salto più atteso da chi segue il progetto, dopo un ciclo di vita lunghissimo dell’attuale ramo. Un aggiornamento di questo tipo, per un programma installato su miliardi di dispositivi, non è mai un’operazione banale, perché deve tenere insieme la compatibilità con l’esistente e le esigenze di chi usa hardware e formati recenti.

Nel frattempo il conteggio continua a salire, giorno dopo giorno, alimentato da un pubblico trasversale che va dallo studente che deve aprire una registrazione di una lezione al professionista che controlla un girato al volo. Diciotto mesi per aggiungere un miliardo di installazioni sono un dato che racconta bene la vitalità di un progetto nato in ambito accademico e diventato, senza troppo clamore, uno degli oggetti software più diffusi in assoluto.