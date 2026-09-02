Samsung lancia le nuove lavatrici Bespoke AI ad IFA 2026

Le nuove lavatrici Samsung Bespoke AI arrivano a IFA 2026 con due configurazioni pensate per affrontare esigenze diverse: una maggiore efficienza energetica nel modello da 10 kg e una capacità di carico più elevata nella versione da 13 kg. La presentazione avviene a Berlino, dove Samsung espone le proprie innovazioni dal 2 al 6 settembre presso l’Humboldt Carré. I due modelli puntano a combinare capacità, consumi e praticità mantenendo un design progettato per occupare lo stesso spazio esterno previsto dagli standard europei. Il modello più efficiente raggiunge la classe A-70%, mentre quello da 13 kg sfrutta la tecnologia SpaceMax per aumentare il volume interno senza modificare la profondità esterna di 600 mm.

La Bespoke AI da 10 kg arriva al 70% oltre la Classe A

La nuova lavatrice Samsung con efficienza A-70% rappresenta l’evoluzione di un percorso iniziato con i precedenti modelli A-55% e A-65%, presentati rispettivamente a IFA 2024 e IFA 2025. Il nuovo modello aumenta inoltre la capacità di lavaggio da 9 a 10 kg, combinando quindi un carico superiore con consumi energetici più contenuti. Secondo Samsung, il dispositivo può consumare fino al 70% di energia in meno rispetto al requisito minimo previsto in Europa per ottenere la Classe A.

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Per ottenere questo risultato, l’azienda ha lavorato su diverse componenti del sistema. Gli interventi riguardano l’efficienza del motore, la gestione termica e la progettazione dei cicli di lavaggio. Il risultato porta quindi la capacità a 10 kg senza rinunciare all’efficienza energetica, uno degli elementi centrali della nuova generazione Bespoke AI.

Con SpaceMax la lavatrice arriva a 13 kg senza crescere in profondità

La seconda novità amplia invece la capacità fino a 13 kg, mantenendo una profondità esterna di 600 mm, valore in linea con le dimensioni standard del mercato europeo. Samsung utilizza la tecnologia SpaceMax per ottimizzare gli spazi interni e inserire un cestello più grande senza aumentare le dimensioni esterne dell’elettrodomestico. La soluzione permette di gestire carichi più voluminosi mantenendo una configurazione compatibile con gli spazi normalmente destinati alle lavatrici in cucine, lavanderie e mobili europei.

Il modello adotta inoltre il design mono-body di Samsung. La struttura compatta viene accompagnata da una cornice frontale sottile e da una combinazione di materiali, colori e finiture progettata per ottenere un aspetto essenziale. Al centro della parte frontale è presente un ampio display touch, attraverso il quale vengono gestiti i cicli di lavaggio e le funzionalità connesse. L’interfaccia permette anche di accedere ai servizi personalizzati attraverso SmartThings.

Auto Open Door apre l’oblò al termine del lavaggio

Entrambi i nuovi modelli Bespoke AI integrano la funzione Auto Open Door. Al termine del programma, l’oblò si apre automaticamente per favorire la fuoriuscita dell’umidità rimasta all’interno del cestello. Il sistema è pensato per favorire una migliore ventilazione interna tra un ciclo e l’altro, mantenendo il cestello più asciutto.

Le nuove lavatrici rappresentano così due direzioni della stessa piattaforma: da un lato il modello da 10 kg, che porta l’efficienza fino al livello A-70%, dall’altro la versione da 13 kg, che aumenta il carico mantenendo una profondità standard europea. Samsung mostrerà entrambe le soluzioni durante IFA 2026, nell’ambito dell’esposizione dedicata alle proprie tecnologie presso l’Humboldt Carré di Berlino, fino al 6 settembre.