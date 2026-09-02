Spider-Man: Brand New Day supera Avatar 2? Mancano 2 milioni

Il sorpasso è questione di giorni: Spider-Man: Brand New Day sta per scavalcare Avatar: La via dell’acqua e prendersi il terzo posto tra i film più redditizi di sempre. Il cinecomic diretto da Destin Daniel Cretton, con Tom Holland di nuovo nei panni di Peter Parker, ha raccolto finora 2,332 miliardi di dollari nel mondo. Il sequel firmato James Cameron nel 2022 si ferma a 2,334 miliardi. Due miseri milioni di distanza, praticamente un fine settimana qualsiasi in un paio di mercati importanti.

Non sarebbe nemmeno la prima volta che il film Marvel toglie una posizione a Cameron. Titanic, uscito nel 1997 e arrivato a 2,264 miliardi di dollari conteggiando anche le riedizioni in sala, è già stato superato. Il regista canadese resta comunque padrone della vetta con Avatar del 2009, che tra prima uscita e riproposte varie ha totalizzato 2,923 miliardi di dollari. Al secondo posto Avengers: Endgame, fermo a 2,799 miliardi.

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Una classifica che potrebbe cambiare di nuovo

Il “per ora” è d’obbligo, perché quelle cifre non sono affatto scolpite nella pietra. Quando Endgame arrivò nelle sale nel 2019 si prese lo scettro di film più redditizio della storia, salvo poi restituirlo ad Avatar grazie a un’operazione di riedizione ben calibrata. E adesso il quarto capitolo della saga degli Avengers torna al cinema il 25 settembre, il che significa che le carte in tavola possono rimescolarsi ancora una volta. Basta un incasso extra di qualche decina di milioni per rimettere tutto in discussione, e queste riedizioni negli ultimi anni hanno dimostrato di funzionare parecchio bene.

Nel frattempo Spider-Man: Brand New Day guida senza discussioni la classifica degli incassi del 2026. Alle sue spalle c’è L’Odissea di Christopher Nolan, arrivata a 1,552 miliardi di dollari, e al terzo posto Toy Story 5 con 1,129 miliardi. Numeri che raccontano una stagione cinematografica decisamente più vivace di quanto molti si aspettassero, con il box office mondiale che continua a macinare risultati importanti nonostante le previsioni pessimistiche circolate negli ultimi anni sul destino delle sale.

In Spagna arriva la sorpresa

Poi però succede che il colosso venga battuto in casa d’altri. In Spagna, Tadeo Jones e la lampada meravigliosa, quarto capitolo della saga d’animazione diretta da Enrique Gato, ha strappato il primo posto del weekend al film Marvel. L’esordio è avvenuto lo scorso 26 agosto e da quel momento il piccolo archeologo animato non si è più mosso dalla vetta. Nell’ultimo fine settimana Spider-Man: Brand New Day è addirittura scivolato al quarto posto, con L’Odissea stabile in seconda posizione e Harry Potter e la pietra filosofale al terzo, tornato in sala per il venticinquesimo anniversario.

Un’anomalia interessante, che dice parecchio su quanto conti il fattore locale anche quando in cartellone c’è un titolo capace di sfiorare i due miliardi e mezzo di dollari. Il pubblico spagnolo ha scelto l’animazione di casa, almeno per qualche settimana, e il ritorno del primo capitolo della saga di Hogwarts ha fatto il resto.

Il film di Cretton, uscito il 29 luglio 2026 e della durata di due ore e venticinque minuti, vede accanto a Tom Holland anche Zendaya e Sadie Sink. Le valutazioni della stampa si attestano intorno al 3,5 su 5, mentre il pubblico è stato più generoso con un 4,2. Numeri solidi, in linea con l’accoglienza riservata ai precedenti capitoli con protagonista Tom Holland.

Resta il fatto che nella top five di sempre stanno per convivere due film di casa Marvel e due firmati Cameron, con Titanic scivolato appena fuori dal podio. Le proiezioni degli analisti indicano che il sorpasso su Avatar: La via dell’acqua avverrà entro pochissimo, forse già nel giro di questo fine settimana, salvo crolli improvvisi nei mercati internazionali dove il film continua a tenere.