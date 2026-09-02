Samsung CONNECT a IFA 2026: TV, Galaxy e AI per la casa

Samsung CONNECT apre a Berlino e porta al centro di IFA 2026 la strategia con cui Samsung sta integrando l’intelligenza artificiale in un numero crescente di prodotti. Lo spazio immersivo, allestito all’Humboldt Carré e aperto dal 2 al 6 settembre, riunisce tecnologie dedicate a intrattenimento, mobilità, produttività e casa connessa.

La proposta parte da un principio preciso: l’AI deve tradursi in vantaggi concreti nelle attività di tutti i giorni. Per questo Samsung riunisce nello stesso percorso nuovi televisori, monitor dedicati al gaming, dispositivi Galaxy, PC ed elettrodomestici. All’interno di Samsung CONNECT trovano spazio anche il nuovo Galaxy S26 FE, recentemente annunciato, e il Galaxy Book6 da 14 pollici, mentre sul fronte domestico arrivano nuove lavatrici Bespoke AI e aggiornamenti per i frigoriferi Family Hub.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Dai televisori all’intrattenimento, l’AI entra nello schermo

Samsung arriva a IFA dopo aver mantenuto per 20 anni consecutivi il primato mondiale come brand TV numero uno. La nuova generazione punta a rafforzare questa posizione attraverso tecnologie dedicate sia alla qualità dell’immagine sia all’interazione con i contenuti. Uno dei protagonisti è Micro RGB, tecnologia basata su LED microscopici rossi, verdi e blu. Il sistema punta a migliorare la precisione nella riproduzione di colori, contrasto e nitidezza, portando l’esperienza televisiva verso una nuova generazione.

Sul fronte software, l’intera gamma TV Samsung 2026 integra Vision AI Companion. L’intelligenza artificiale conversazionale permette di ottenere raccomandazioni personalizzate e informazioni legate al contesto direttamente dal televisore, senza interrompere la visione. L’ecosistema televisivo si estende anche ai contenuti. Samsung TV Plus conta oggi oltre 100 milioni di utenti attivi mensili a livello globale e rappresenta una componente della piattaforma attraverso cui Samsung costruisce l’esperienza di intrattenimento collegata ai propri televisori.

Tre prime mondiali per i monitor gaming Samsung

Il gaming rappresenta un altro dei settori su cui Samsung porta a IFA una generazione di prodotti caratterizzata da specifiche particolarmente elevate. Odyssey G75SJ viene presentato come il primo monitor gaming OLED curvo da 42 pollici al mondo. Il display abbina il formato ampio alla risoluzione 4K OLED, puntando su una visuale di tipo cinematografico.

Ancora più estrema è la proposta Odyssey G60H da 27 pollici, indicata da Samsung come il primo monitor al mondo con una frequenza di aggiornamento di 1.100 Hz. A completare la gamma c’è Odyssey OLED G9, primo gaming monitor DQHD da 49 pollici al mondo con refresh rate di 360 Hz. La lineup comprende anche Odyssey OLED G8, un monitor UHD OLED da 32 pollici con tecnologia QD-OLED e frequenza di aggiornamento fino a 360 Hz. Il prodotto supporta inoltre la modalità Triple Mode.

Bespoke AI, Galaxy S26 FE e Galaxy Book6 ampliano l’ecosistema

L’AI viene portata anche nelle attività domestiche. Samsung presenta a IFA nuovi modelli di lavatrici Bespoke AI con capacità da 10 e 13 kg. Il modello da 10 kg può consumare fino al 70% di energia in meno rispetto al requisito minimo europeo previsto per la Classe A. La versione da 13 kg punta invece sulla capacità mantenendo una profondità standard europea di 600 mm, grazie alla tecnologia SpaceMax.

La famiglia Family Hub riceve inoltre nuovi aggiornamenti legati al riconoscimento degli alimenti tramite AI e alle esperienze connesse dedicate alla cucina. Sul fronte mobile, i visitatori di Samsung CONNECT possono provare Galaxy S26 FE, il primo smartphone della serie Galaxy S26 a essere lanciato con One UI 9. Il dispositivo combina funzioni fotografiche avanzate con strumenti di Galaxy AI, inclusi sistemi di editing intelligente.

Completa la proposta il nuovo Galaxy Book6 da 14 pollici, che amplia l’accesso all’ecosistema Galaxy. Il notebook offre fino a 25 ore di autonomia, processori Intel Core 3 e Core 5 e funzionalità basate su Galaxy AI. Samsung CONNECT sarà aperto fino al 6 settembre 2026 all’Humboldt Carré di Berlino. L’azienda è inoltre sponsor principale ufficiale dell’IFA Creator Hub presso Messe Berlin.