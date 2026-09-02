ASUS ProArt con NVIDIA RTX Spark a IFA 2026: notebook e Mini PC per l’AI locale

ASUS presenta a IFA 2026 i nuovi PC ProArt P16, P14 e il Mini PC GR1X, i primi computer Windows al mondo costruiti su NVIDIA RTX Spark, la piattaforma progettata specificamente per assistenti AI personali. L’annuncio arriva durante l’ASUS IFA Media Showroom, in programma dal 2 al 5 settembre presso l’ABION Spreebogen Waterside Hotel di Berlino, riservato a media e partner invitati prima dell’apertura ufficiale della fiera.

Il superchip RTX Spark integra una GPU NVIDIA Blackwell RTX con 6.144 core, una CPU NVIDIA Grace fino a 20 core e Tensor Core di quinta generazione con precisione FP4, collegati tramite l’interconnessione NVLink-C2C. Le prestazioni AI raggiungono 1 petaflop, con fino a 128GB di memoria unificata ad alta larghezza di banda, un valore che elimina uno dei limiti storici dei PC consumer, permettendo di gestire LLM fino a 120 miliardi di parametri, rendering di scene 3D da oltre 90GB e generazione video AI in 4K direttamente in locale, senza dipendere dal cloud. I vantaggi dichiarati dell’AI locale sono tre: costi prevedibili senza limiti di token tipici dei servizi cloud pay-per-use, maggiore privacy mantenendo prompt e asset creativi sul dispositivo, e personalizzazione reale attraverso fine-tuning e skill dedicate.

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ProArt P16 e P14: i notebook più sottili della gamma

ProArt P16 è il notebook RTX Spark da 16 pollici più sottile mai realizzato, con uno spessore di 12,9mm e un peso di 1,77 kg, il 14% più sottile e il 9% più leggero rispetto alla generazione precedente. La batteria è da 99 Wh. ProArt P14 pesa appena 1,48 kg con 13,9mm di spessore, diventando il notebook ProArt più leggero mai prodotto, con batteria da 90 Wh per un’intera giornata di autonomia.

Entrambi montano display ASUS Lumina Pro OLED con accuratezza cromatica Delta E < 1. Il P16 supporta risoluzione fino a 4K a 120Hz VRR con NVIDIA G-SYNC, mentre il P14 arriva fino a 3K, con luminosità fino a 1.600 nit e rivestimento antiriflesso. Disponibili nelle colorazioni Nano Black e Neo White, con touchpad aptico di precisione e dotazione completa di porte Ethernet.

Il ProArt GR1X misura solo 150×150×51mm ma integra le stesse prestazioni RTX Spark in un sistema progettato per funzionamento continuo 24/7. Il raffreddamento a doppia ventola con 218 pale offre copertura termica fino a 1,6 volte superiore rispetto a soluzioni convenzionali, con controllo a sette livelli per mantenere bassa la rumorosità. La connettività include Ethernet 10GbE, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, con supporto fino a quattro display 4K simultanei. Disponibile in nero o argento.

Software: MuseTree, StoryCube e integrazione ComfyUI

Sul fronte software, ASUS preinstalla MuseTree, che integra i modelli locali FLUX e WAN per generazione di immagini senza consumo di token, e StoryCube per il riconoscimento scene e la gestione intelligente degli asset multimediali. La piattaforma combina AI locale con servizi cloud come Adobe Creative Cloud e un bundle esclusivo Google AI. ASUS integra inoltre workflow professionali su ComfyUI, piattaforma open-source per l’AI generativa, facendo dialogare tool proprietari come Zenni Claw e MuseTree in un flusso di lavoro agentico condiviso.

Ecosistema DIY: Z890-CREATOR e monitor 6K PA32QCV

L’ecosistema ProArt DIY PC si basa sulla scheda madre Z890-CREATOR WIFI abbinata alla scheda grafica ProArt GeForce RTX 5070 Ti OC Edition, 32GB di RAM DDR5 e il monitor ProArt Display 6K PA32QCV da 31,5 pollici con pannello IPS a risoluzione 6016×3384, copertura 98% DCI-P3 e certificazione Calman con Delta E < 2, dotato di due porte Thunderbolt 4 con Power Delivery fino a 96W.

Zenbook 14 ed ExpertBook Ultra

ASUS Zenbook 14 adotta un design interamente in metallo con coperchio Ceraluminum, disponibile in tre colorazioni, Komodo Coral, Arctic Blue e Zabriskie Beige, abbinato a processori Snapdragon X, Intel Core Ultra Series 3 o AMD Ryzen AI 300.

ASUS ExpertBook Ultra pesa a partire da 0,99 kg con chassis in lega magnesio-alluminio e trattamento Nano Ceramic 9H. Monta processori fino a Intel Core Ultra X9 Series 3 con grafica Intel Arc Pro e vPro, display touchscreen tandem OLED 3K da 14 pollici con luminosità 1.400 nit, protetto da Gorilla Glass Victus con trattamento Matte. L’audio è Dolby Atmos a sei altoparlanti, la batteria da 70 Wh offre fino a 26 ore di autonomia, con sicurezza enterprise ASUS ExpertGuardian conforme allo standard NIST SP 800-193.