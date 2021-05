Le offerte Euronics attivate nel periodo corrente coinvolgono un numero sempre crescente di prodotti, in quanto a tutti gli effetti gli utenti potranno acquistare ciò che vogliono, senza dover sottostare a vincoli o limitazioni di alcun tipo.

La campagna promozionale, purtroppo, non è attiva ovunque in Italia, ma risulta essere limitata solamente ai negozi di proprietà del socio Euronics SIEM, senza comunque offrire la possibilità di accesso nemmeno tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa. I prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, nella maggior parte dei casi sbrandizzati (no brand), e con scorte comunque non limitate.

Non dimenticatevi del nostro canale Telegram ufficiale interamente dedicato ad Amazon, al suo interno si trovano numerose offerte e codici sconto completamente gratis.

Euronics: queste sono le migliori occasioni del momento

Il volantino Euronics è chiaramente impreziosito dal meccanismo intitolato “più spendi meno spendi“, per mezzo del quale l’utente può sostanzialmente acquistare tutto ciò che vuole, senza vincoli di spesa o di categorie merceologiche coinvolte.

Dopo aver aggiunto al carrello il necessario, in cassa questi riceverà in cambio uno sconto prefissato, direttamente proporzionale al livello di spesa effettivamente raggiunto. I tagli disponibili, in via decrescente sono: 300 euro su 2100 euro, 200 euro su 1100 euro, 100 euro su 750 euro o 50 euro su 450 euro.

L’applicazione della riduzione sarà immediata, in nessun modo sarà emesso un buono da utilizzare in un secondo momento, né comunque sarà richiesto di recarsi ancora in negozio. Per sfogliare le singole pagine del volantino Euronics discusso nell’articolo, premete questo link diretto alla galleria fotografica.