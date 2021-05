Il risparmio è super da Euronics, grazie ad una nuova campagna promozionale con la quale l’azienda cerca di invogliare la maggior parte degli utenti a recarsi in negozio per completare un acquisto.

Il volantino, come potete immaginare dati i pregressi aziendali, risulta essere limitato purtroppo ad una ristretta cerchia di punti vendita dislocati sul territorio nazionale. In altre parole, sarete costretti a recarvi in un negozio di Euronics SIEM per completare l’acquisto, almeno secondo le promozioni elencate nell’articolo.

La campagna risulta essere valida fino al 2 giugno 2021, senza limitazioni in termini di disponibilità delle scorte, o altro tipo di vincoli contrattuali.

Euronics: il volantino è veramente assurdo

Il meccanismo che regola il “più spendi meno spendi” della campagna promozionale corrente, già lo avevamo osservato in passato, anche presso altri rivenditori di elettronica.

Il cliente non deve fare altro che recarsi personalmente in negozio ed aggiungere al carrello tutto ciò che desidera, senza alcun limite in termini di categoria merceologica.

Fatto questo, nel momento in cui giungerà in cassa potrà ricevere una riduzione fissa di 50 euro se avrà speso più di 450 euro, di 100 euro al superamento dei 750 euro, di 200 euro al superamento dei 1100 euro e di 300 euro al superamento dei 2100 euro.

Tutto questo verrà applicato sullo stesso scontrino, non verrà attivato in un secondo momento, né verrà emesso un buono da utilizzare successivamente. I dettagli li potete trovare elencati a questo link.