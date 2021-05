All’interno dell’ecosistema Android una delle componenti funzionali di maggiore importanza sono senza dubbio le applicazioni, i piccoli software infatti sono ciò che consente ai nostri smartphone di compiere le varie attività a cui siamo abituati, dal guardare una serie TV al gestire il nostro conto in banca.

Le applicazioni però, in quanto software scritti dai programmatori con i comuni linguaggi di programmazione, possono alle volte non essere ciò che sembrano, alcune di esse, sfruttando il camuffamento, possono nascondere degli script malevoli, pensati per compiere azioni malevole nello smartphone come la copia o l’invio dei dati personali.

Ovviamente Google nel proprio store conduce dei controlli periodici per fare da diga alla circolazione delle app malware, ciò non toglie che alcune di esse riescano a finire su migliaia di smartphone, con danni non irrilevanti.

Applicazioni da rimuovere immediatamente