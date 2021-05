La versione desktop di Instagram, accessibile tramite sito web, è sempre stata piuttosto trascurata dagli sviluppatori e limitata nelle funzionalità.

Il social network delle immagini è infatti notoriamente più vicino al mondo mobile, ma sono comunque numerosi anche gli utenti che ne fruiscono tramite web. Gli utenti che utilizzano questa versione devono sapere che ci sono alcune novità in arrivo.

Instagram Web: novità dietro l’angolo

Secondo l’utente Twitter Alessandro Paluzzi, noto sviluppatore di app, Instagram sarebbe infatti al lavoro per portare la possibilità di creare post anche dal sito web. Nelle immagini condivise dall’analista, si nota infatti un nuovo pulsante “+” nella barra di navigazione superiore.

Premendo su questa nuova icona si entrerà quindi nel percorso per la modifica e condivisione di un’immagine che già conosciamo su app mobile. La funzione è attualmente in fase di test interno, e non si sa ancora se e quando verrà resa disponibile per il pubblico.

Fino a questo momento probabilmente solo una piccola parte degli utenti Instagram accede al social network dal suo sito Web ma questa nuova feature, nel momento in cui sarà messa a disposizione di tutti, potrebbe incentivare l’utilizzo della versione desktop. La speranza è che il team di Instagram in futuro migliori ulteriormente l’esperienza offerta dal sito, magari introducendo il supporto al caricamento delle immagini ad alta risoluzione, così come ha già fatto Twitter. Staremo a vedere.