WINDTRE è uno degli operatori italiani più importanti presenti sulla piazza, e ha deciso di voler affrontare gli altri gestori telefonici (tra cui Iliad in primo luogo) con delle offerte low-cost per la portabilità del numero. Di fatto, WINDTRE per il mese di maggio ha deciso di lanciare una nuova offerta ricaricabile che prende il nome di Go Unlimited Star+. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WINDTRE: l’offerta è a basso prezzo e include tutto

Attualmente, l’offerta Go Unlimited Star+ è sicuramente la più vantaggiosa del momento. Di fatto, gli utenti potranno chiamare senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, possono inviare SMS a chiunque e avranno a disposizione dei Giga illimitati per navigare in Internet. E non finisce qui, perché anche il prezzo è estremamente vantaggioso: si parla di ben 7,99 euro ogni trenta giorni. Inoltre, i clienti potranno essere sicuri sul prezzo che rimarrà fisso almeno per i primi sei mesi di abbonamento.

In più, per il rinnovo mensile, al costo fisso ci sarà anche una quota extra di ben 10 euro per la dotazione della SIM. Tuttavia, c’è da dire che l’offerta WINDTRE Go Unlimited Star+ ha in sé alcune condizioni che devono essere rispettate. Di fatto, in base alle norme del momento, gli utenti dovranno richiedere obbligatoriamente la portabilità del loro numero, e quindi la ricaricabile è solo per i clienti TIM, Vodafone e Iliad.

Infine, sempre rispettando le tariffe winback precedenti, la Go Unlimited+ non prevede l’attivazione via online, ma solamente nei punti vendita ufficiali.