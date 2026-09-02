HONOR Pad 20 e Pad 20 Pro ufficiali: tablet da 12,1″ con modalità PC

HONOR amplia la propria gamma tablet con Pad 20 e Pad 20 Pro, due nuovi dispositivi da 12,1 pollici progettati per coprire lavoro, studio e intrattenimento con un focus preciso sulla produttività di livello PC. Pad 20 parte da 449 euro (6GB+128GB) o 549 euro (8GB+256GB, con tastiera inclusa), mentre Pad 20 Pro è disponibile a 599 euro in configurazione 8GB+256GB Wi-Fi. Al lancio, entrambi i modelli beneficiano di coupon sconto, 80 euro su Pad 20 e 100 euro su Pad 20 Pro, disponibili su honor.com.

Entrambi integrano MagicOS 10 e la possibilità di trasformarsi in stazioni di lavoro tramite la Smart Bluetooth Keyboard opzionale, con gestione avanzata delle finestre e funzionalità AI dedicate alla produttività. Collegando la tastiera, entrambi i tablet accedono a una modalità PC con interfaccia desktop completa di barra delle applicazioni e controlli delle finestre, permettendo di aprire e ridimensionare liberamente fino a 15 finestre contemporaneamente. Su Pad 20, la funzione Quick Layout memorizza le configurazioni desktop preferite, il file manager adotta un’interfaccia in stile desktop con supporto mouse e tastiera, e i file iWork si convertono nativamente nei formati Microsoft Office senza applicazioni aggiuntive.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Pad 20 Pro amplia ulteriormente queste funzionalità con layout a schermo diviso in tre o quattro aree, anteprime in miniatura e una gestione file di livello PC. La funzione AI Memo accompagna le riunioni: su Pad 20 organizza materiali e genera note strutturate, mentre su Pad 20 Pro integra registrazione, riconoscimento vocale e generazione automatica dei verbali in un unico flusso. HONOR Connect trasferisce contenuti con un tocco tra dispositivi HONOR compatibili, e Pad 20 può funzionare come secondo display per Mac.

HONOR Pad 20: Snapdragon 7 Gen 3 e batteria da 10.100mAh

Il modello base è alimentato dallo Snapdragon 7 Gen 3 octa-core, con miglioramenti del 15% nell’efficienza energetica della CPU e del 50% in quella della GPU rispetto alla generazione precedente. La batteria da 10.100 mAh garantisce fino a 71 giorni in standby, 12 ore di riproduzione video, 56 ore di riproduzione audio o 13 ore di lettura e-book, con ricarica completa in circa 106 minuti. Il sistema audio integra sei altoparlanti con separazione delle frequenze e algoritmo proprietario HONOR.

HONOR Pad 20 Pro: display 3K a 165Hz e Snapdragon 8s Gen 4

Pad 20 Pro monta un display LCD 3K con risoluzione 3.000×1.872 pixel, refresh rate adattivo su cinque livelli fino a 165Hz, luminosità fino a 700 nit in modalità alta luminosità, densità 292 ppi e gamma cromatica DCI-P3 con 1,07 miliardi di colori. Le tecnologie HONOR Eye Comfort includono riduzione della luce blu hardware, Global DC Dimming e AI Circadian Night Display, con certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free.

Il processore è lo Snapdragon 8s Gen 4 con 8GB di RAM e 256GB di storage, Wi-Fi 7 e MagicOS 10.0 su Android 16. La batteria è sempre da 10.100 mAh, con circa 9 ore di riproduzione video locale. Il corpo interamente in metallo misura 277,07×179,28×6,29mm per 537 grammi, batteria inclusa.

Entrambi i tablet supportano la penna HONOR Magic-Pencil 4s con 4.096 livelli di pressione, venduta separatamente. Sulla versione per Pad 20 Pro, la penna aggiunge punte intercambiabili e controlli fisici dedicati. La Smart Bluetooth Keyboard per Pad 20 Pro funge anche da cover protettiva, mantiene il dispositivo inclinato a 60° e offre corsa dei tasti da 1,6mm.