Samsung aggiorna Try Galaxy con i nuovi foldable e Galaxy AI

La piattaforma Try Galaxy si rinnova e amplia le possibilità di esplorare l’esperienza Samsung direttamente dal proprio smartphone. Con il nuovo aggiornamento, gli utenti possono conoscere più da vicino Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8, attraverso contenuti interattivi, simulazioni e showcase dedicati.

L’obiettivo è permettere di comprendere le caratteristiche dei nuovi dispositivi senza limitarsi alla loro presentazione, mostrando direttamente alcuni degli utilizzi legati al form factor pieghevole, alla personalizzazione di One UI e alle funzionalità basate su Galaxy AI. L’esperienza comprende anche strumenti dedicati a produttività, creatività e intrattenimento, mentre l’offerta si estende ai dispositivi wearable più recenti dell’ecosistema Galaxy.

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I nuovi foldable diventano protagonisti di Try Galaxy

Una delle principali novità dell’aggiornamento è la nuova Esperienza Fold, sviluppata per illustrare attraverso simulazioni interattive come uno smartphone pieghevole possa adattarsi a differenti attività quotidiane. L’esperienza mette in evidenza, in particolare, il multitasking tra applicazioni, la gestione contemporanea di contenuti e la possibilità di utilizzare una superficie di visualizzazione più ampia per video e immagini.

Attraverso i contenuti disponibili sulla piattaforma, gli utenti possono quindi esplorare le caratteristiche dei Galaxy Z Fold8 Ultra e Z Fold8 e comprendere come il formato pieghevole possa essere utilizzato sia per la produttività in mobilità sia per l’intrattenimento. Anche il Galaxy Z Flip8 rientra nelle nuove esperienze dedicate all’ultima generazione di dispositivi pieghevoli Samsung. Try Galaxy utilizza percorsi interattivi per avvicinare gli utenti al design e alle funzionalità dei nuovi smartphone.

Galaxy AI si può provare direttamente dallo smartphone

Il nuovo aggiornamento porta in Try Galaxy anche una serie di demo dedicate a Galaxy AI. Le esperienze sono costruite attorno a scenari che mostrano come le funzioni basate sull’intelligenza artificiale possano intervenire nelle attività quotidiane e nei processi creativi. Tra gli strumenti disponibili c’è Assistente Foto, dedicato all’editing delle immagini attraverso funzionalità intelligenti. Un’altra esperienza è My FanCam, progettata per seguire automaticamente il soggetto durante la riproduzione di un video.

La piattaforma permette inoltre di esplorare Produttività affiancata, Visione immersiva, Stabilizzatore video e Privacy Display. In questo modo, Try Galaxy amplia la panoramica sulle funzionalità che caratterizzano la più recente esperienza software e hardware dell’ecosistema Samsung. L’approccio scelto da Samsung punta sulla possibilità di interagire con le funzioni, invece di limitarsi a descriverle, offrendo percorsi pensati per rendere più immediata la scoperta delle tecnologie Galaxy.

Try Galaxy si estende anche ai wearable

L’aggiornamento non riguarda soltanto gli smartphone. Try Galaxy continua infatti ad ampliare le esperienze dedicate all’ecosistema Galaxy, includendo anche dispositivi wearable come Galaxy Watch9 e Galaxy Watch Ultra2.

L’accesso resta diretto: è sufficiente visitare trygalaxy.com dal proprio smartphone per iniziare il percorso interattivo e scoprire le innovazioni introdotte da Samsung. L’esperienza consente di conoscere le caratteristiche dei nuovi Galaxy Z e alcune delle funzioni Galaxy AI direttamente dal dispositivo utilizzato per accedere alla piattaforma.