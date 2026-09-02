Xiaomi Smart Band 11: microfono, HRV notturno e modalità gaming

Una scheda pubblicitaria finita in rete anticipa buona parte di quello che Xiaomi Smart Band 11 dovrebbe portare al polso, e il quadro che ne esce è più ricco del previsto. L’immagine, circolata sui social, elenca funzioni che fino a ieri erano riservate al modello Pro insieme a qualche novità mai vista sulla linea standard, dal monitoraggio della variabilità cardiaca durante il sonno fino a un microfono integrato per registrare note vocali direttamente dal braccialetto. In mezzo ci sono anche una modalità pensata per il gaming, un supporto NFC più ampio e la possibilità di collegare la smartband a due telefoni contemporaneamente.

HRV notturno, gaming e una grafica rifatta

Il pezzo forte, almeno sul fronte salute, è il monitoraggio dell’HRV durante le ore di sonno. Si tratta della variabilità dell’intervallo tra un battito e l’altro, un parametro che letto nel tempo racconta parecchio sullo stato di recupero di chi lo indossa. Xiaomi non si limiterebbe a mostrare il numero della notte appena trascorsa, ma costruirebbe un valore di riferimento personale da usare come termine di paragone. La funzione affiancherebbe i soliti dati su frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue e qualità del riposo. Sulla Smart Band 10 Pro c’era già, insieme a sensori dedicati, quindi il passaggio al modello base significa portare qualcosa di premium su un prodotto più economico.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Poi c’è la modalità gaming, altra idea presa in prestito dalla versione Pro. Durante una partita il braccialetto mostrerebbe battito cardiaco, durata della sessione e un punteggio legato al livello di eccitazione. Un modo per allargare le occasioni in cui la smartband raccoglie dati, oltre al classico allenamento. Cambia anche l’interfaccia, con il punteggio giornaliero che guadagna spazio e viene rappresentato da un elemento circolare, concettualmente non lontano dagli anelli di attività di Apple. Passi, calorie e tempo trascorso in piedi finirebbero lì dentro, tutti insieme.

Un microfono al polso e due telefoni collegati insieme

La sorpresa vera resta la registrazione vocale autonoma. La scheda parla esplicitamente di registrazione audio indipendente, il che lascia intendere la presenza di un microfono dentro Xiaomi Smart Band 11. L’idea sarebbe questa: si registra dal braccialetto, i file poi vengono sincronizzati con uno smartphone Xiaomi. Quanto lunghe possano essere le registrazioni, per ora non si sa. Comodo per fissare al volo un appunto senza tirare fuori il telefono dalla tasca, anche se il legame con lo smartphone resta necessario per il resto.

Sul software si parla di HyperOS e di una grafica interamente rinnovata, con icone ed elementi che sembrano riprendere il linguaggio Soft Glass di HyperOS 4, tutto arrotondato e leggermente traslucido. C’è poi la compatibilità doppia: la scheda dedica una sezione all’ecosistema Apple e suggerisce il collegamento simultaneo a uno smartphone Android e a un iPhone. Chi usa due telefoni riceverebbe chiamate, messaggi e notifiche da entrambi sullo stesso braccialetto. Anche qui il precedente esiste già sulla Smart Band 10 Pro. Nell’immagine trapelata compare persino una chiamata in arrivo da iPhone 17 Pro, dettaglio suggestivo ma che non conferma nulla in modo definitivo.

NFC generoso in Cina, GPS assente ovunque

Sulla versione con NFC Xiaomi elenca carte del trasporto pubblico, tessere di accesso, chiavi dell’auto, pagamenti, più Alipay e WeChat Pay, con una voce separata per il tap to pay. Il punto è che buona parte di questi servizi vive dentro il mercato cinese, e non è affatto scontato che arrivino identici sulla versione internazionale. Al momento non ci sono segnali sull’arrivo di Google Wallet o di un sistema di pagamento libero da paletti sui modelli globali, quindi l’esperienza potrebbe cambiare parecchio a seconda del paese.

Un’assenza confermata riguarda il GPS, che non verrebbe integrato nemmeno stavolta. Per tracciare i percorsi all’aperto servirà appoggiarsi al segnale dello smartphone collegato. Una scelta che colloca il prodotto dove sta da sempre, lontano dagli smartwatch sportivi indipendenti e più vicino a un accessorio da tenere addosso tutto il giorno, tra monitoraggio del sonno, gestione delle notifiche e ora anche registrazione audio, HRV notturno e modalità gaming.