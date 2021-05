Non si contano più sulle dita di una mano le situazioni in cui numerosi cittadini italiani non sanno di avere dell’oro all’interno della loro abitazione. Questo perché potrebbero avere delle SIM telefoniche, definite anche Top Number, che potrebbero valere davvero moltissimo denaro.

Il valore che hanno acquisito negli anni è veramente spaventoso, ed è importante specificare che si va a parlare di utenze particolarmente rare data la sequenza di numeri molto singolare che hanno. Per questo motivo, i collezionisti che stanno provando ad ottenere questi pezzi rari sono tanti.

Come detto sopra, la peculiarità di queste SIM è la sequenza di numeri, e di questo non se ne potevano non accorgere i giornalisti de Le Iene, i quali hanno subito realizzato un servizio televisivo per andare a parlare di queste SIM che, ormai, hanno davvero spopolato in tutta Italia.

SIM Top Number: ecco i numeri di telefono fortunati

I numeri di telefono che i giornalisti de Le Iene hanno tenuto maggiormente in considerazione sono quelli che tutta Italia. Inoltre, dobbiamo segnalare una cosa molto importante: tutti quelli che hanno lavorato al progetto hanno istituito un’asta benefica per andare ad acquistare le SIM Top Number. Infatti, all’asta si sono presentati 600 acquirenti, e tutto il ricavato è stato dato all’Istituto Nazionale Tumori per la ricerca.

Scopriamo di seguito la lista delle SIM più importanti presenti sul territorio italiano: