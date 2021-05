L’azienda produttrice di smartphone a marchio Nokia, ovvero HMD Global, ha da poco annunciato l’arrivo ufficiale per il mercato italiano di un nuovo smartphone. Stiamo parlando del nuovo Nokia X20, un device che abbraccia il progetto Android One e che ha garantiti ben tre anni di aggiornamenti software costanti.

Ufficiale in Italia il nuovo Nokia X20 a 399 euro

Il nuovo smartphone a marchio Nokia segue le ultime tendenze del momento. In primis, è presente il supporto alle nuove reti di quinta generazione grazie al SoC Snapdragon 480 5G di casa Qualcomm. Oltre a questo, abbiamo un design iconico, come ad esempio il modulo fotografico posteriore di forma circolare che ospita quattro fotocamere di cui un sensore principale da ben 64 megapixel. Un comparto fotografico decisamente versatile e dotato di ottiche Zeiss. La parte frontale, invece, è poi caratterizzata da un display con un piccolo punch-hole centrale con una diagonale da 6.67 pollici e con una risoluzione pari al FulHD+. Come già accennato, poi, Nokia X20 abbraccia il progetto Android One e per questo sono garantiti tre aggiornamenti software e costanti nel tempo.

Stephen Taylor, ovvero il CMO di HMD Global, ha così commentato: “Questa indagine non solo mette in evidenza l’amore che le persone hanno per i loro telefoni, ma anche il crescente desiderio di un cellulare di cui possano fidarsi per mantenere tutte le loro informazioni al sicuro più a lungo. Il nuovo Nokia X20 risponde a precise richieste che i consumatori di tutto il mondo hanno sollevato: prestazioni di alta qualità mantenute per diversi anni di utilizzo, aggiornamenti software regolari per il massimo della sicurezza in ogni momento e ultima versione della piattaforma Android, indipendentemente dalla fascia di prezzo”.

Vi ricordiamo che il nuovo smartphone a marchio Nokia è già disponibile all’acquisto in Italia nel taglio da 8/128 GB nelle colorazioni Sand e Blue ad un prezzo di 399 euro.