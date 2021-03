Qualche giorno fa il produttore finlandese HMD Global ha annunciato che il prossimo 8 aprile terrà un evento di presentazione ufficiale. In questa occasione, sembra che debutteranno almeno tre nuovi smartphone e uno di questi potrebbe essere il nuovo Nokia X20. Questo device, secondo quanto è emerso in queste ore, apparterrà alla fascia medio-bassa del mercato.

Il nuovo entry-level Nokia X20 potrebbe arrivare ufficialmente l’8 aprile

Un nuovo smartphone del produttore finlandese HMD Global potrebbe arrivare ufficialmente sul mercato a breve. Come già accennato, sembra che si tratterà del prossimo Nokia X20 e quest’ultimo, in particolare, è passato poche ore fa dal portale di benchmark Geekbench. Stando a quanto riportato, si tratterà di uno smartphone entry-level. Il processore montato a bordo, infatti, dovrebbe essere il SoC Snapdragon 480.

Questo processore è un octa-core ed è in grado di supportare le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, dai benchmark è emerso che in accoppiata dovrebbero esserci tagli di memoria con almeno 6 GB di memoria RAM e l’ultima versione del software di Google, cioè Android 11. I punteggi totalizzati dallo smartphone, invece, sono pari a 507 punti in single core e 1661 punti in multi core.

Insomma, sembra quindi che anche HMD Global sia pronta a sfidare la fascia medio-bassa del mercato presentando un entry-level dotato del supporto alla rete 5G. Vi ricordiamo che, oltre al Nokia X20, dovrebbero essere annunciati anche altri due dispositivi durante l’evento dell’8 aprile. Questi ultimi, in particolari, avranno il nome di Nokia G10 e Nokia X10 e anche questi dovrebbero essere di fascia medio-bassa.