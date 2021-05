CoopVoce: a sorpresa tre offerte sul sito ufficiale, le nuove EVO partono da 4,50 euro

CoopVoce continua a far parlare di sé, soprattutto per quanto riguarda la telefonia mobile virtuale. Quello che tante persone non sanno è che esistono due branche di provider mobili, ovvero quella dei gestori che tutti conoscono e quella dei gestori virtuali. Si tratta di tutt’altro tipo di trasmissione della rete, cosa che però ad oggi non va ad inficiare gravemente su quella che è la resa del servizio.

CoopVoce fa parte proprio di questo gruppo di gestori, tra i quali peraltro domina senza particolari problemi. Le sue sorti sono infatti state riscritte totalmente da quando l’azienda ha modificato nettamente la sua strategia, aumentando i contenuti all’interno delle offerte. Queste ultime sono rimaste sempre bassissime con i prezzi, riuscendo dunque a presentare al pubblico offerte degne di nota. Proprio durante l’ultimo periodo il provider ha lanciato un trittico di promozioni che di certo susciterà l’interesse del pubblico.

CoopVoce: le tre nuove offerte EVO includono al loro interno il meglio che ci sia

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS