Il nuovo volantino esselunga è davvero sorprendente, rappresenta una delle migliori campagne promozionali in circolazione, con le quali gli utenti potranno davvero pensare di ridurre le spese generali nell’acquisto della tecnologia di ultima generazione.

Dopo aver apprezzato la scelta di esselunga di focalizzare la propria attenzione sugli elettrodomestici, l’azienda torna a parlare di smartphone, portando nel proprio volantino un prodotto di casa Samsung. Gli acquisti potranno essere completati entro e non oltre il 12 maggio 2021, solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici. Le scorte, come per tutte le offerte tech, appaiono essere limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto.

Esselunga: occasioni incredibili con i migliori prezzi del momento

Lo smartphone su cui si basa l’intera campagna promozionale è il Samsung Galaxy A32 5G, un prodotto da pochissimo lanciato sul mercato italiano, ed appartenente alla fascia intermedia della telefonia mobile, dato infatti il prezzo di vendita di circa 249 euro.

La scheda tecnica ne denota una certa mediocrità, con i plus rappresentati più che altro dall’ottima batteria da 5000 mAh, e dal display HD+ da 6.5 pollici. Per il resto parliamo di un modello con chip NFC, 4 fotocamere posteriori, lettore per le impronte digitali e processore octa-core.

Il Galaxy A32 viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nello stesso negozio di acquisto, oltre che in versione completamente no brand, quindi con aggiornamenti che verranno rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico. I dettagli del volantino sono disponibili sul sito ufficiale.