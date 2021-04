L’ultimo volantino di Aprile di casa Bennet racchiude al proprio interno un numero sempre crescente di occasioni e di promozioni che gli utenti devono saper cogliere al volo per cercare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi dati i pregressi aziendali, risulta essere disponibile in esclusiva presso i negozi sparsi per il territorio, non online sul sito ufficiale. Gli acquisti potranno essere effettuati entro e non oltre il 2 maggio 2021, le scorte a prima vista non dovrebbero rappresentare un problema.

Bennet: ecco le occasioni da non perdere

All’interno del volantino Bennet si possono scovare piccole occasioni da non perdere di vista, soprattutto se alla ricerca di ottimi prodotti dai prezzi veramente ribassati.

Rientrano nei 300 euro di spesa effettiva, gli utenti potranno raggiungere soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola G9 Play o anche Samsung Galaxy A71, tutti distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente no brand.

In aggiunta, coloro che invece vorranno acquistare un tablet, potranno scegliere tra due modelli molto interessanti, entrambi in vendita a 299 euro. Stiamo parlando di Lenovo M10+ e di Apple iPad 10.2 (nella variante da 64GB con solo WiFi).

Il volantino Bennet si espande in parte anche verso altre categorie merceologiche ugualmente interessanti, per questo motivo ricordatevi di aprire il prima possibile le pagine che trovate nel nostro articolo, sapranno aiutarvi a scoprire quali sono i prezzi migliori da cogliere subito al volo.