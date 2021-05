La casa di carta rappresenta probabilmente la serie tv più attesa dell’anno, almeno se si circoscrive il discorso ai titoli di Netflix. Tanti appassionati, dopo la quarta stagione dello scorso 2020, attendono con ansia i nuovi episodi della drama spagnolo. Le prossime puntate in onda su Netflix saranno anche quelle conclusive dell’intero ciclo narrativo.

La casa di carta, a quando l’arrivo delle nuove puntate su Netflix

Purtroppo, come per altri titoli in produzione durante gli ultimi mesi, sono in arrivo notizie non proprio positive per tutti gli appassionati de La casa di carta. Anche la serie tv spagnola è preda di ritardi e slittamenti per la sua effettiva messa in onda.

La pandemia ed i rigidi protocolli sanitari per la cinematografia hanno colpito anche La casa di carta. Le riprese per gli episodi della quinta stagione sono slittate e i lavori, specialmente quelli relativi alla post produzione, sarebbero ancora in corso.

Dai canali social di Netflix non emergono novità circa una possibile data per la messa in onda ufficiale de La casa di carta. L’unica certezza è che la serie tv arriverà sugli schermi entro la fine di questo 2021. Solo nelle ultime settimane, infatti, Netflix ha condiviso una locandina con indicante l’anno 2021.

Allo stato attuale, al netto di possibili nuovi slittamenti, il periodo più probabile per l’arrivo dei nuovi episodi de La casa di carta è Settembre 2021. Nel mentre, gli appassionati di Netflix possono consolarsi con l’arrivo di altri titoli attesi come la quinta stagione di Lucifer o anche le puntate di Élite, altra serie tv spagnola molto apprezzata.