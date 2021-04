Il processo di aggiornamento degli smartphone di Samsung continua e in questi giorni sta toccando a uno dei più economici in generale, oltre che il meno costoso della serie Galaxy A. Si tratta del Galaxy A01 e finalmente girerà con a bordo Android 11. Anche se lo ci si aspettava, visto che il telefono ha solo due anni, i tempi non erano certi.

Al tempo, come sempre in questi casi, l’aggiornamento è stato avvistato in un solo paese. Attualmente solo i Galaxy A01 in Russia hanno ricevuto l’update per il passaggio di build. Appena finito questo primo rilascio, utile a capire se funziona tutto a dovere, toccherà al resto del mondo. Potrebbero volerci in tutto circa due settimane. Ormai il processo è iniziato e a meno di gravi problemi, non verrà fermato.

Samsung aggiorna il Galaxy A01

Tra gli aspetti più importante di questo nuovo aggiornamento sarà il passaggio alla nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung, la One UI 3.x. Andrà a cambiare le varie schermata e questo per alcuni può essere visto come qualcosa di positivo, mentre per altri sarà solo un fastidioso a cui abituarsi con il tempo. Sempre con l’update è prevista la patch di sicurezza di aprile.

Quasi sicuramente risulterà essere l’ultimo aggiornamento di Android per questo smartphone in quanto si tratta del secondo passaggio di build del sistema operativo. Di solito Samsung garantisce i due aggiornamenti in questione mentre un terzo è destinato solo ai modelli più diffusi e questo non lo si può definire esattamente come tale, per quanto sia un valido smartphone.