Torna sul piccolo schermo Brian Cranston, questa volta, con Your Honor, nei panni di un giudice americano. La serie distribuita da Sky Atlantic racconta la storia di un giudice di New Orleans. Il personaggio, come detto, è interpretato da Brian Cranston, celebre per la sua interpretazione di Walter White nella serie TV diventata Culto, Breaking Bad.

Tuttavia ridurre la carriera dell’attore alla sola, benché magistrale, interpretazione del professore di chimica più famoso della TV, sarebbe ingiusto. L’attore infatti nel corso degli anni ha prestato il volto anche ad altri personaggi indimenticabili, un fra tutti Hal, il capofamiglia dello show dei primi anni 2000 Malcolm in the Middle. Sta volta però, con Your Honor, Cranston dovrà vedersela con la sbarra.

Your Honor: di cosa parla la serie TV

Chi ha già visto la serie TV racconta di un programma con un ritmo molto serrato e dai numerosi cliffhanger. La storia parte dall’incontro poco amichevole tra il figlio del giudice e la famiglia mafiosa del luogo; un incontro che ovviamente avrà delle conseguenze tragiche. Lo show parla dei limiti dell’etica umana, di cosa si sia disposti a fare, e a sacrificare, per salvare la vita di una persona che si ama.

Cranston si conferma un gigante della recitazione con un’altra prova carica di pathos. Lo show, dopo la fine della messa in onda su Sky Atlantic, è disponibile sulla piattaforma di streaming digitale NOW TV. Per tutti i fan dell’attore dunque basterà aprire l’applicazione e godersi tutte le puntate dello show quando meglio crede.