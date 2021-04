Come vi abbiamo già detto nei giorni precedenti, il 28 Aprile avrà luogo un evento molto atteso: Samsung Unpacked. L’azienda ha annunciato che resteremo sbalorditi per l’arrivo del Galaxy più potente in assoluto.

Il teaser dell’annuncio rivela ben poco, ma l’azienda ha ribadito più volte che non deluderà le nostre aspettative. È piuttosto improbabile che il Galaxy più potente di sempre sia uno smartphone, che sia standard o pieghevole. Dunque, non ci aspettiamo che l’azienda faccia riferimento al prossimo Galaxy Z Fold 3. Infatti, il successore del primo smartphone pieghevole sarà più piccolo del Galaxy Z Fold 2, secondo i rapporti trapelati online, e dovrebbe arrivare a luglio.

Ci sono molti altri dispositivi della linea Galaxy, in particolare i laptop. Considerati gli ultimi leaks sui prossimi Galaxy Book Pro e Pro 360 di Samsung, l’azienda sta probabilmente puntando proprio su questi due prodotti. Nessuno dei due laptop, annunciato nel 2019, è stato aggiornato da allora. Presentano ancora i processori Intel di decima generazione. Sarebbe effettivamente un salto di qualità aggiornarli, al passo con le ultime tecnologie, per renderli più potenti.

Samsung Unpacked: l’azienda è pronta a stupirci con nuovi prodotti della linea Galaxy

Sebbene le informazioni specifiche sull’hardware debbano ancora essere rivelate, si prevede che i due laptop avranno pannelli OLED, supporto per la S-Pen e un chipset aggiornato. Si prevede inoltre che Pro 360 abbia la compatibilità con la connessione 5G. Secondo quanto riferito, i laptop verranno lanciati in blu e argento, sebbene le immagini trapelate suggeriscano anche una variante bianca. Si presume che ci sarà anche il lancio di un terzo laptop, il Galaxy Book Go.

Tuttavia, Samsung non è l’unica azienda nel settore pronta al lancio di nuovi prodotti. Il prossimo grande evento di Apple è stato apparentemente spoilerato direttamente da Siri preannunciando a sua volte grandi novità, proprio come Samsung. Si vocifera che Apple stia preparando una serie di prodotti tra cui nuovi iPad, un nuovo iMac e gli AirTag a lungo chiacchierati online. Sarà all’altezza di Samsung?