Si parla spesso di novità, ma rispetto a certe cose in realtà molti si aspettano che non cambino. Questo è ciò che pensano i fan Joe Goldberg protagonista di una delle serie TV Netflix che dal 2018 è cresciuta in fan e apprezzamento. Tutti sperano che il protagonista non sia cambiato con i nuovi episodi in arrivo con You 3. Tranquilli tanto, come dice un noto proverbio, il lupo perde il pelo, ma non il vizio. E questo è proprio il caso di Joe.

Tante sorprese e ricchi colpi di scena sono attesi per la nuova stagione di You 3 a breve su tutti gli schermi degli abbonati Netflix. Ecco il nuovo cast e gli aggiornamenti ad oggi conosciuti.

You 3 presto in arrivo: ecco le novità

Dopo aver spiegato le novità sulla trama di You 3, con questo articolo vedremo chi saranno le new entry di un cast ormai consolidato. Partiamo subito da quella più nota, la nuova vicina di casa sulla quale Joe ha già puntato i suoi terribili occhi da stalker assassino. Si tratta di Natalie interpretata da Michaela McManus.

Sarà forse lei la nuova preda di Joe in You 3? La seconda stagione terminava infatti con lui e la sua fidanzata, Love Quinn, in dolce attesa appena trasferiti in una nuova casa. Qui compare Natalie, brillante e giovane vicina che presto diventerà la nuova ossessione di Joe.

Al cast inoltre si unirà anche Travis Van Winkle che interpreta Carly che presto in You 3 diventerà amico di Joe. Carly è un giovane benestante che accoglierà lo stalker assassino nella cerchia ristretta dei suoi amici.

Infine arriverà anche Shalita Grant, famosa per aver recitato in NCIS: New Orleans, Search Party. Grant in You 3 è Sherry, una mamma influencer che dietro il suo aspetto così rassicurante nasconde una vera e propria cattiva ragazza. Chissà cosa vorrà fare a Love con cui cerca di diventare amica.