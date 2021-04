Donne preparatevi, Joe Goldberg sta tornando e con lui le sue ossessioni da stalker assassino, ma amante dei libri. Anche se i fan di questa serie TV hanno dovuto pazientare un po’ a causa del Covid-19 le riprese di You 3 sono ufficialmente ripartite proprio il 2 novembre. A confermarlo fu un post pubblicato sul profilo ufficiale Twitter.

Tutti i fan non vedono l’ora di vedere il nuovo capitolo di You 3 così da scoprire quali sono i pensieri che passano nella testa di Joe. Ma quando è prevista la data di uscita per questo titolo? Ecco tutti i dettagli e le novità sulla trama.

You 3, una data di uscita? È ancora troppo presto per dirlo

Come per molte serie TV anche You 3 ha dovuto fare in conti con il Coronavirus e purtroppo la sua attesissima uscita sta subendo dei ritardi. Una data certa? È ancora troppo presto per dirlo, ma secondo l’andamento delle riprese pare sia troppo tardi perché possa essere entro i primi 6 mesi di quest’anno. Molto più probabile che arrivi verso la fine del 2021 e più precisamente, se si vuole fare una previsione, in autunno. Secondo noi però quello pugliese che arriva intorno a fine novembre inizi dicembre.

Tuttavia per i veri appassionati che amano anche il romanzo da cui è ispirata questa serie, il 6 aprile è uscito You Love Me, il terzo libro della collana. Una notizia positiva ve l’abbiamo regalata. Ma di cosa parlerà You 3? Ecco alcuni dettagli.

Ecco la trama dei nuovi episodi in arrivo

Quale sarà la trama dei nuovi episodi in arrivo di You 3? Avevamo lasciato Joe, nella seconda stagione, trasferirsi in una nuova casa con Love Quinn che è in dolce attesa. Ma se qualcuno pensava che lui potesse aver cambiato i suoi istinti assassini, beh ha sbagliato di grosso. Infatti da alcune scene si capisce che ha già messo gli occhi su quella che sarà la new entry della terza stagione, Natalie interpretata da Michaela McManus.

Non resta altro che attendere quali saranno gli sviluppi e scoprire se la mamma di Joe è ancora viva. In attesa di You 3 perché non cedere a queste 4 serie TV Netflix che regalano emozioni da urlo?