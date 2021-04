WindTre è inarrestabile e dopo le novità che riguardano le offerte per la rete mobile ecco uscite quelle per la rete fissa. È in arrivo il kit per navigare al top a un prezzo davvero speciale. La novità? È arrivato il nuovo modem compatibile con il Wi-Fi 6. Ecco tutti i dettagli.

WindTre parte alla grande con soluzioni per tutte le tasche e necessità

WindTre è partito alla grande questo mese. Aprile è ricco di aggiornamenti per chi segue l’operatore arancione e sta pensando di attivare la linea fissa tramite una sua offerta.

La novità assoluta è il nuovo modem di WindTre compatibile con il Wi-Fi 6. Questo meraviglioso strumento per navigare in internet può essere abbinato a una nuova attivazione di linea con Fibra FTTH. È incluso nel prezzo dell’offerta e il suo costo è di 5,99 euro al mese. Le rate hanno una durata di 48 mesi e sono incluse nel prezzo finale dalla tariffa. Chi lo desidera può scegliere di ridurre le rate a 24 mesi aumentando di conseguenza la rata che passerà a 11,98 euro al mese.

Le caratteristiche del nuovo modem Wi-Fi 6

Ma cosa ha in più il nuovo modem compatibile al Wi-Fi 6? A spiegarlo è proprio WindTre sul suo sito ufficiale, tra l’altro aggiornato dal 13 aprile con tutte le nuove offerte.

“Si contraddistingue, rispetto agli standard precedenti, da un notevole aumento della velocità di connessione ma anche da una diminuzione dei consumi energetici, che consente una maggior autonomia dei device connessi. Inoltre con il Wi-Fi 6 la banda dati è suddivisa in un numero maggiore di sottocanali, permettendone l’ottimizzazione per ogni singolo dispositivi ed evitando così che questi interferiscano tra loro. A questo si aggiunge anche una migliore gestione delle antenne MIMO (Multiple-in Multiple-out), che ora possono gestire contemporaneamente più flussi dati, sia in ingresso sia in uscita, consentendo così al modem di gestire contemporaneamente i flussi di pacchetti dati in arrivo da differenti dispositivi“.

Per tutte le offerte di rete fissa aggiornate rimandiamo gli utenti alla pagina dedicata sul sito ufficiale di WindTre. Anche in questo caso le offerte non sono garantite per sempre e possono essere soggette nel corso del tempo a rimodulazioni come TIM e Vodafone che di recente hanno aumentato i prezzi di alcune tariffe.