L’attesa potrebbe essere quasi giunta al termine: entro la fine di aprile Apple potrebbe lanciare i suoi nuovi iPad Pro. La notizia, diffusa da Bloomberg, sostiene quanto emerso fino ad ora sulla possibilità di assistere all’arrivo dei nuovi dispositivi del colosso di Cupertino durante la primavera 2021.

Apple lancerà i suoi iPad Pro entro il mese di aprile, ma la disponibilità sarà limitata!

Negli ultimi giorni si è fatta strada la notizia che vede Apple in difficoltà e costretta a posticipare la presentazione dei suoi nuovi iPad Pro per via di alcuni problemi riscontrati nella produzione dei nuovi pannelli adottati per il display dell’iPad Pro da 12,9 pollici. Mark Gurman, con un recente tweet, smentisce però l’informazione ritenendo che, entro la fine di questo mese, il colosso di Cupertino procederà con il lancio, a prescindere dalle complicazioni riguardanti i display.

Apple, dunque, potrebbe lanciare i suoi nuovi iPad Pro tra soli pochi giorni annunciando un evento online o adottando le modalità dello scorso anno e quindi presentando i suoi dispositivi tramite un comunicato stampa.

Pur dimostrandosi rilevante la conferma di Gurman sull’arrivo dei dispositivi Apple, si presume che le complicazioni riscontrate nella produzione dei display Mini LED presenti sul modello da 12,9 pollici saranno causa di una scarsa disponibilità iniziale e di un ritardo nel rilascio sul mercato. Apple potrebbe infatti presentare entro aprile i suoi iPad Pro ma renderli disponibili al pubblico soltanto nel mese di maggio offrendo, inoltre, una quantità limitata. Nel caso in cui la novità si dimostrasse fondata, Apple potrebbe comunicare le sue intenzioni in tempi davvero brevi.