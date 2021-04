I nuovi sconti lanciati da Coop e Ipercoop nel nuovo volantino del mese di Aprile 2021, portano gli utenti ad avere la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti decisamente interessanti, con prezzi sempre più bassi e convenienti.

La maggior parte delle occasioni che potete trovare elencate nella campagna promozionale, lo ricordiamo, sono disponibili in esclusiva assoluta nei punti vendita fisici, ma senza distinzioni particolari in merito alla localizzazione degli stessi in Italia. Gli acquisti non potranno essere quindi completati online sul sito ufficiale, ma sarà sempre obbligatorio recarsi personalmente presso gli stessi.

Coop e Ipercoop: quali sono gli sconti

Osservando da vicino la campagna promozionale, notiamo prima di tutto la possibilità di godere di una riduzione del 30/40% su tutti gli iPhone disponibili in negozio, ma con l’esclusione dei modelli delle serie SE e iPhone 12, rispetto al prezzo di listino.

Molto interessante è anche la promozione applicata sulle Apple Airpods 2019, che le porta a soli 149 euro, acquistabili dagli utenti possessori di una tessera SocioCoop. Tutti gli altri sconti sono aperti a chiunque, e prevedono Xiaomi Redmi Note 9 a 169 euro, Samsung Galaxy A32 a 259 euro o anche Motorola G9 Play a 159 euro.

Per ultimo annoveriamo un wearable molto economico, quale è l’Amazfit Neo, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 29,90 euro. L’approfondimento della corrente campagna promozionale è riservato in esclusiva assoluta nelle pagine che abbiamo elencato direttamente per voi nell’articolo.