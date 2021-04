Unieuro ha in questi giorni aggiornato la propria campagna promozionale, mettendo a disposizione degli utenti grandissime novità, con prezzi sempre più bassi e veramente economici tra cui è possibile scegliere, nell’ottica di cercare di spendere il meno possibile.

Gli acquisti risultano essere effettuabili fino al’11 aprile 2021, con possibilità di accesso agli stessi prezzi sia online che nei vari negozi sparsi per il territorio. Gli utenti che sceglieranno di affidarsi al sito ufficiale, potranno comunque godere della spedizione gratis presso il proprio domicilio, per ogni ordine il cui valore superi i 49 euro, senza limitazioni o vincoli di alcun tipo.

Unieuro: questi sono gli sconti più interessanti

Gli smartphone in promozione sono davvero tantissimi, ed allo stesso tempo molto vari tra di loro, i migliori rientrano tra Samsung Galaxy S20 FE a 519 euro, Galaxy A72 a 499 euro, Galaxy A52 a 379 euro, Galaxy A32 a 279 euro, Oppo Reno 4 a 399 euro, Oppo A73 a 249 euro, Oppo A15 a 129 euro, Xiaomi Redmi Note 9T a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 229 euro, Xiaomi Mi 11 lite a 349 euro, Motorola Moto G30 a 219 euro, Asus Zenfone 7 pro a 599 euro, Realme 8 Pro a 299 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 249 euro, Wiko View 4 Lite a 119 euro, LG K61 a 169 euro, Motorola E7 Plus a 139 euro o Motorola G9 Power a 179 euro.

Questo è solamente un assaggio di ciò che effettivamente vi attende da Unieuro, per conoscere nel dettaglio tutte le altre offerte del volantino, aprite subito le pagine che trovate inserite nell’articolo.