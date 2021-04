Come tutti sanno, ogni mese la piattaforma di Netflix rinnova il proprio catalogo eliminando vecchi contenuti ed inserendone di nuovi. Vediamo dunque qual è la programmazione prevista per il mese di Aprile in tutti i generi di contenuto.

Netflix, ecco tutte le novità previste ad aprile 2021

Prank Encounters 2 è stato caricato il giorno 1 aprile

The Serpent invece il 2 aprile: la storia di Charles Sobhraj che adesca i turisti lungo la “rotta hippie” nell’Asia meridionale. Anni 70.

La famiglia McKellan 2 è uscito il 5 aprile.

Gli ultimi ragazzi sulla terra: Felice apocalisse. Questa avventura interattiva è uscita il 6 aprile.

Oggi 7 aprile: “Snabba cash”: Una donna d’affari, di un affascinante gangster e un adolescente in difficoltà si scontrano in una disperata e inquietante ricerca della ricchezza.

Il 14 aprile “Papà non mettermi in imbarazzo”. Inoltre anche “The Circle 2”: un reality in cui i concorrenti flirtano, fanno amicizia e cambiano identità per un montepremi di 100.000 dollari.

Il 21 aprile “Zero”: la storia di un adolescente con il potere dell’invisibilità che comincia a difendere il suo quartiere anche se vorrebbe fuggire per realizzare i propri sogni.

Il 23 aprile “Tenebre e ossa”.

Il 30 aprile “Suburbia Killer”: la storia di un uomo diventato killer per sbaglio.

Veniamo adesso ai film, che non mancano mai su Netflix:

1 aprile: “Essi vivono“, “The strangers“, “Rambo 2“, “L’alba dei morti viventi”

2 aprile: “Concrete Cowboy“, “Just say Yes“, “Madame Claude”

3 aprile: “Appena un minuto”

9 aprile: “Thuder Force“, “Night in Paradise”

13 aprile: “Kong: Skull Island”

14 aprile: “Love and Monsters”

15 aprile: “Ride or die“, “Doraemon – Il film”

20 aprile: “Lady Bird, Il filo nascosto”

22 aprile: “Estraneo a bordo”

23 aprile: “Aquaman”

24 aprile: “Tutto il mio folle amore”

30 aprile: “I Mitchell contro le macchine”

Seguiteci per altri aggiornamenti!