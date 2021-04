Il catalogo Netflix propone un’ampia scelta di contenuti per tutti i tipi e tutti i gusti. Alcuni di questi sono film, altre sono invece serie TV. Ma una delle cose che Netflix ha indubbiamente contribuito a riportare all’attenzione, è il documentario. Ne ha prodotti alcuni davvero molto belli, e quello di cui parleremo in questo articolo, è attualmente candidato all’Oscar. My Octopus Teacher, conosciuto in Italia come Il mio amico in fondo al mare, è un piccolo capolavoro assolutamente da guardare.

Il mio amico in fondo al mare, un documentario che tocca il cuore

Il documentario è da sempre una delle forme di intrattenimento più istruttive, ma la particolarità di alcuni, è la capacità di catturare l’attenzione dello spettatore. My Octopus Teacher è decisamente in grado di farlo. Vi sorprenderà scoprire quante cose l’essere umano abbia in comune con i polpi e di quanta umanità, sensibilità e intelligenza essi siano capaci.

La nostra protagonista (sì, esatto, è una signorina) vivrà la sua vita in fondo al mare seguita da Craig Foster, che per oltre un anno ha studiato con discrezione i suoi movimenti e le sue abitudini. Non mancano i momenti di tensione, seguiti da moltissimi momenti di tenerezza in cui vi garantiamo che rimarrete stupiti dal rapporto meraviglioso che nascerà tra loro due. Non mancheranno le lacrime, alla fine del documentario sarete assolutamente innamorati di lei e piangerete, è certo.

A breve potremo assistere alla premiazione degli Oscar 2021, che quest’anno sono stati posticipati di due mesi. Se My Octopus Teacher dovesse vincere, capirete il perché.