Una delle feature che esistono sostanzialmente da sempre su YouTube sono i tasti Mi piace e Non mi piace sotto i video. Per i creatori dei video fa sicuramente piacere vedere il numero dei primi salire, ma per chi ci tiene veramente al proprio lavoro anche i secondi sono importanti perché posso aiutare a indirizzare meglio il canale.

Anche per gli spettatori questi numeri sono importanti perché possono salvare o meno qualche minuto di visione a secondo del rapporto tra i due. È anche un modo per esprimere la propria opinione, ma a volte creano situazioni spiacevoli. Che YouTube voglia risolvere proprio questo?

Molte volte i numeri di questi due non riflettono esattamente la qualità del contenuto video. Argomenti controversi vengono spesso bombardati da Non mi piace da utenti arrabbiati che magari non hanno neanche visto il tutto.

YouTube: non visualizzerai più i Non mi piace

Per prevenire tutto questo, YouTube ha deciso di testare una nuova funzione, nascondere il numero dei Non mi piace. L’utente può tranquillamente premere tale tasto, ma il conteggio non sarà visibile e solo il creatore potrà sapere il numero totale. Si tratta di un cambiamento importante che potrà fare scontenti alcuni e felici altri.

Un video con tanti Non mi piace può psicologicamente spingere gli utenti a non guardarlo. Se il video è realmente fatto male allora il creatore ha poco di che lamentarsi, ma se l’unico motivo è perché tratta un argomento spinoso allora non sarebbe corretto. L’effetto sugli utenti è concreto, ma anche quest’ultimi dovrebbero poter accedere a questo dato, o forse no? Chissà YouTube cosa farà alla fine visto che in realtà è già dal 2018 che parla di questa possibilità.