Le sorti dello smartphone LG Rollable continuano ad essere avvolte da non pochi dubbi dovuti principalmente alla notizia che vedeva l’azienda intenzionata a vendere la divisione mobile. Nonostante ciò l’emergere di brevetti e certificazioni offrono alcune speranze circa la possibilità che il dispositivo venga effettivamente realizzato. Dandone per certa la produzione da parte dell’azienda è possibile conoscere già quello che potrebbe essere il design dello smartphone grazie ad alcuni render appositamente creati da TS Designer in collaborazione con il portale LetsGoDigital.

LG Rollable: appaiono i primi render e svelano il design dello smartphone!

Lo smartphone LG Rollable apparso nei render che ne svelano l’ipotetico design si mostra in tre colorazioni differenti: verde, viola e grigio. La parte frontale sembra essere costituita da un display da 6,8 pollici che grazie a un apposito pulsante potrebbe essere in grado di estendersi e raggiungere i 7,4 pollici. Lo schermo non presenta alcun notch né fori dedicati all’inserimento della fotocamera frontale e ciò lascia supporre la possibile presenza di un ulteriore display inserito nella parte posteriore. Quest’ultima, inoltre, sembra far spazio a un comparto fotografico di forma rettangolare nel quale si trovano tre sensori, dalle specifiche ancora da scoprire, e un flash.

Ad attirare l’attenzione è l’assenza di interruzioni che caratterizza il display. Pur trattandosi di un dispositivo con display in grado di estendersi e ampliare le sue dimensioni non è evidente la tipica piega che distingue solitamente gli smartphone pieghevoli.

Queste al momento sono alcune delle particolarità del dispositivo, mancano quelle che saranno le specifiche tecniche ma qualora LG decida di procedere effettivamente con la realizzazione del suo smartphone potrebbero venir fuori ulteriori brevetti e documenti dai quali sarà possibile carpire ulteriori informazioni.