Lo abbiamo appena intravisto al CES 2021, ma forse è già arrivato il momento di dirgli addio: LG Rollable infatti potrebbe essere destinato a non arrivare mai.

Il motivo è semplice: dopo una prima smentita, il colosso coreano ha confermato di star valutando la cessione della propria divisione mobile, e non a caso sono già spuntate le prime indiscrezioni sulla cordata che vorrebbe acquisirla, ovvero la vietnamita VinGroup. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

LG Rollable potrebbe essere un sogno mai realizzabile

Secondo quanto riporta il Korea Herald, infatti, non solo LG ufficialmente riguardo al Rollable si dice “aperta ad ogni possibilità”, includendo quindi anche l’annullamento del progetto, ma fonti vicine all’azienda avrebbero confermato che l’orientamento è proprio questo. Il timore sarebbe quello di aggravare ulteriormente lo stato di salute della divisione mobile, messo duramente alla prova da 23 trimestri fiscali in perdita.

In aggiunta non possiamo dimenticare il recente flop di LG Wing, col suo schermo rotante che ci aveva incuriosito ma come “esperimento”, e infatti si è dimostrata una funzione poco adatta ad essere recepita dal mercato reale: non a caso i numeri sono stati negativi, con meno di 50.000 unità vendute nei primi due mesi. LG Rollable, però, sembrava avere le carte in regola per catturare l’interesse del pubblico: rispetto a Wing non ha una forma strana e di difficile comprensione, e il meccanismo che permette allo schermo di scorrere ed ampliare la propria diagonale oppure farsi più compatto ha qualcosa di “magico”, che colpisce l’occhio.

Resta però una domanda: che senso ha avuto, allora, mostrare il Rollable solo qualche settimana fa, se poi probabilmente non lo vedremo? Una risposta possibile è che LG abbia deciso di mettere in mostra la tecnologia di cui è in possesso per dare valore e prospettiva a quella divisione che si appresta a vendere, e quindi che sostanzialmente si sia trattato di una mossa a favore dei possibili compratori. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori informazioni.