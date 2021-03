Sulla piattaforma californiana Netflix c’è una disponibilità immensa di serie TV, documentari e film davvero di ottima qualità. Sicuramente, ciò che va per la maggiore sono senza ombra di dubbio le serie TV, e tra queste non possiamo che menzionare una di quelle che sta facendo davvero la storia della piattaforma, ossia Lucifer.

La serie TV statunitense è tornata ufficialmente sulla piattaforma californiana dopo aver attraversato un periodo non proprio facile, con possibili periodi di stop conclusivi e con l’emergenza sanitaria che è ancora completamente in atto. Fortunatamente, però, è stata pubblicata una quinta stagione, divisa in due parti. La prima è stata già pubblicata sulla piattaforma, per quanto riguarda la seconda, invece, vi portiamo delle novità di seguito.

Lucifer: le nuove puntate su Netflix arriveranno a breve

Partiamo col dire che non sembra ci siano delle notizie ufficiali sull’uscita della seconda parte della quinta stagione di Lucifer (detta anche 5B), tuttavia abbiamo i titoli delle puntate:

Episodio 9: Family Dinner

Episodio 10: Bloody Celestial Karaoke Jam

Episodio 11: Resting Devil Face

Episodio 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Episodio 13: A Little Harmless Stalking

Episodio 14: Nothing Lasts Forever

Episodio 15: Is This Really How It’s Going to End?!

Episodio 16: A Chance at a Happy Ending

Per concludere, è giusto tenere in considerazione una notizia che potrebbe deludere gli utenti. Come sicuramente saprete, la sesta stagione ha avuto la conferma dalla produzione, ma è anche sicuramente l’ultima. Per questo motivo, Tom Ellis si è pronunciato a riguardo, dichiarando il suo pensiero:

“Penso che non abbiamo ancora finito di raccontare la nostra storia, senza dare troppi spoiler. In ogni show potrebbe finire tutto, alla fine di ogni stagione, e ti lascio con dei grossi cliffhanger e la gente viene lasciata insoddisfatta, oppure ti viene data l’opportunità di raccontare la tua storia fino alla fine“.