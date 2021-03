Pochi settimane fa si è conclusa definitivamente The 100, una delle serie televisive più apprezzate del momento. In Italia, di fatto, l’ultimo episodio della settima stagione, l’episodio n° 100, è andato in onda lo scorso 8 Febbraio ed è già stato visto da centinaia di migliaia di persone. Ad oggi, però, sono in molti a porsi la stessa domanda: l’ottava season di The 100 si farà? A malincuore, purtroppo, siamo costretti a darvi una brutta notizia poiché, molto probabilmente, non ci sarà nessuna nuova stagione. D’altra parte, come ben sappiamo, già nel 2019 i produttori espressero la volontà di terminare la serie TV con il suo 100esimo episodio.

The 100: ecco cosa succederà in futuro

Nel corso di una lunga intervista, Jason Rothenberg, ideatore e creatore dello show, affermò quanto segue:

“L’uscita della quinta stagione è stato più o meno il periodo in cui abbiamo presentato un progetto alla alla rete per farci scrivere un finale, così da terminare lo spettacolo alla fine della settima stagione. A quel punto, abbiamo davvero iniziato a formulare il nostro finale. Abbiamo lottato per molto tempo affinché questa fosse l’ultima stagione perché crediamo che sia giusto terminare la serie finché il prodotto è ancora di qualità. Vogliamo che i fan restino col desiderio di averne ancora, piuttosto che trascinare la storia con i soliti cliché. Non so se lo Studio o il network ci avrebbero dato il via libera per l’ottava stagione, ma credo di sì. Ci hanno dato la libertà di sviluppare la storia così che quest’anno arrivassimo al centesimo episodio, quindi è probabile che avrebbero dato l’ok per nuove storie.”

Nonostante l’ottava stagione di The 100 non si farà, alcuni indizi sembrerebbero rimandare ad un possibile Spin-Off strettamente collegato all’episodio 7×08 intitolato “Anaconda” .