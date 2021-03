Ethereum continua a stupire nel mondo delle criptovalute. Il suo valore sale sempre più in alto e questo spinge più utenti a voler investire in questa moneta digitale. Solo una settimana fa il suo valore aveva raggiunto quota 1.500 dollari e ora è quasi arrivato ai 2.000 dollari.

Come per Bitcoin anche Ethereum sta segnando i suoi massimi storici. Record incredibili che hanno dato il via ad una pazza corsa agli investimenti. Ma cosa sta facendo crescere questa criptovaluta? Ecco quel che succede e le relative previsioni future.

Sale Ethereum e insieme il malcontento dei miner

Il network Ethereum qualche tempo fa era ha dovuto affrontare alcuni problemi tecnici. Questi riguardavano anche le commissioni in merito al mining di questa criptovaluta. Soluzione che ha permesso di sistemare tutto e dare soddisfazione agli investitori è stato l’upgrade Berlin. Quest’ultimo però ha creato un certo malcontento dei miner che sembrano aver perso parte del loro ruolo da protagonisti.

È proprio criptavaluta.it a confermarlo in un suo articolo. “Ethereum può così tornare ad essere la piattaforma preferita da parte dei progetti di Finanza Decentralizzata, che si appoggiano in larghissima parte proprio alla tecnologia che viene offerta da questo sistema, soprattutto in forma di token ERC. Cosa che stava volgendo al termine proprio a causa delle altissime fee per l’utilizzo del network. Un passo avanti radicale in termini di tecnologia, dunque, che però non deve essere considerato come l’unica motivazione dietro il nuovo boom di ETH“.

Una domanda che però sorge spontanea è: che futuro ci si può aspettare per Ethereum e il suo valore? Pare saranno diversi gli elementi che porteranno questa criptovaluta a crescere e li abbiamo menzionati in un nostro articolo in modo chiaro e semplice. Ovviamente in questo mondo non ci sono certezze e ogni situazione o circostanza potrebbe portare di nuovo Ethereum così come Bitcoin a perdere valore.

Tuttavia molti esperti sostengono che il futuro per queste due criptovalute sarà al rialzo. Non ci resta che attendere e vedere cosa succederà nelle prossime settimane.