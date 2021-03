Brutte notizie per tutti i fan della serie TV Lucifer. C’è una novità che la riguarda che sta facendo rabbrividire tutti gli appassionati. Questo titolo presente sul catalogo Netflix pare sia arrivato ad una definizione in merito alle sue stagioni. Ecco la notizia shock per cui nemmeno il colosso dello streaming può fare qualcosa.

Lucifer 6 sarà il finale di stagione

Purtroppo ormai è ufficiale, Lucifer 6 sarà il finale di stagione. Su Netflix non ci sarà più un seguito per questa serie TV che ha colpito gli spettatori per l’originalità della sua trama. Il colosso dello streaming aveva già salvato Lucifer dopo che Fox lo aveva cancellato dalla sua programmazione.

Tuttavia i fan non si erano arresi e avevano fatto tutto il possibile affinché quella non fosse la fine definitiva della serie. Da qui il piccolo miracolo. Ancora una volta Netflix decise di credere nel progetto e quindi accontentare la folla di sostenitori. Purtroppo però ora è arrivata la fine anche per Lucifer e dopo la stagione 6 non ci sarà più nulla.

Lo si apprende dall’ultima dichiarazione di Joe Henderson: “Oggi è stata la penultima lettura della sceneggiatura di #Lucifer… in assoluto… se oggi ci siamo commossi così tanto, ho il terrore di quanto piangerò all’ultima…”. E in tutta risposta sdrammatizzando Tom Ellis ha detto: “Avevo qualcosa nell’occhio. Onesto”.

Quale sarà la trama della sesta stagione: indiscrezioni sul terzo episodio

Sono in molti a chiedersi quale sarà la trama della sesta stagione di Lucifer. Ovviamente ora è un po’ presto per saperlo, comunque il co-produttore Joe Henderson si è lasciato scappare qualcosa.

Infatti proprio lui ha svelato il titolo di uno degli episodi di Lucifer 6. Si tratta dell’episodio 3 che si intitolerà Yabba Dabba Do Me. Sicuramente gli appassionati del cartone animato Scooby Doo si saranno subito chiesti cosa centri la celebre frase del cane acchiappa fantasma con Lucifer. Solo i produttori e il cast lo sanno, ma diversi credono che questo episodio segnerà un piccolo stacco con la logica della trama di questa serie TV.

