Finalmente è arrivata in Italia su Netflix la quarta stagione di Riverdale. In pochi giorni è già diventa uno dei titoli più visti nel catalogo di questo servizio streaming. Comunque non smette di far parlare di sé Riverdale 5 in onda in prima visone su The CW, noto emittente americano. Ecco la trama completa della nuova stagione che prima di approdare nel nostro Paese vedrà passare ancora parecchio tempo.

Riverdale 5: ecco la trama completa

Riverdale è una serie televisiva americana di genere teen drama basata sui personaggi degli Archie Comics. Proprio per la sua avvincente trama è stata da subito apprezzata dal pubblico più giovane che rivede nei personaggi sentimenti, sensazioni e vicende del proprio vissuto. Il tutto unito da una sorta di mistero e suspence.

Nella nuova stagione di Riverdale ci saranno diversi colpi di scena ed elementi davvero fantastici. In uno degli ultimi articoli pubblicati su Tecnoandroid abbiamo anticipato la trama dell’episodio numero 8 della quinta stagione. Attenzione perché è un vero e proprio spoiler.

Nuovi segreti colpiranno i protagonisti di Riverdale 5 e la verità verrà a galla con non poche difficoltà. Compariranno anche videocassette misteriose nella cittadina che tanto perfetta non è come invece vuole apparire. Inoltre ci sarà anche un misterioso antagonista che seminerà il panico a bordo del suo camion.

Riverdale 5 inizierà quando i protagonisti saranno già diventati “grandi”. Dopo sette anni da quando avevano frequentato il liceo. Perché allora tornano a Riverdale? Dovranno risolvere un altro aspetto enigmatico di una vicenda che li riguarda. Ma c’è di più, infatti la quinta stagione ha un asso nella manica. Già a ottobre Sacasa aveva anticipato di un incredibile salto temporale nella quinta stagione di Riverdale. “Stiamo parlando e pianificando di introdurre un salto temporale. E, ovviamente, i salti temporali di solito avvengono tra una stagione e l’altra, perché nel finale c’è una presa in giro”.

Quindi prepariamoci a tornare indietro di ben 5 anni e ad assistere a un effetto domino che condizionerà tutta la trama.