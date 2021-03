Molto spesso i vari produttori del settore tech propongono sul mercato alcune edizioni limitate e particolari dei propri dispositivi. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda cinese Oppo ha svelato ufficialmente per il mercato indonesiano una nuova edizione di un suo device della serie Reno, ovvero il nuovo Oppo Reno 5 Marvel Edition.

Ufficiale in Indonesia il nuovo Oppo Reno 5 Marvel Edition

Durante lo scorso anno, il noto produttore cinese aveva presentato ufficialmente un’edizione limitata di Oppo F11 Pro nota come Avengers Edition. Ora, però, l’azienda è pronta a fare una sorta di bis. Come già accennato, infatti, in queste ore è stato svelato per il mercato indonesiano un nuovo smartphone dedicato ai supereroi dell’universo Marvel, il nuovo Oppo Reno 5 Marvel Edition.

A distinguere quest’ultimo dalla versione “più classica” troviamo innanzitutto un packaging dedicato ai fantastici eroi di Stan Lee. Troviamo infatti accessori, caricabatterie, auricolari, cover e confezione di vendita tutto realizzato a tema Marvel, con colori tendenti al nero con qualche dettaglio rosso. Il cuore interno dello smartphone e il resto delle specifiche tecniche rimangono invece invariati rispetto a prima.

Oppo Reno 5 Marvel Edition sarà disponibile in Indonesia a partire dal prossimo 15 marzo 2021 a circa 330 euro al cambio attuale. Tuttavia, soltanto alcune persone potranno aggiudicarselo. L’azienda sta infatti distribuendo sulle proprie pagine social alcuni codici speciali che permetteranno per l’esattezza a 200 fortunati di acquistare questo nuovo device. Non ci sono quindi speranze che possa arrivare ed essere distribuito anche nel nostro paese. Tuttavia, vi ricordiamo che il produttore cinese ha da poco presentato in Italia la nuova serie di smartphone Oppo Find X3 caratterizzata da feature davvero notevoli. Vi linkiamo qui di seguito la nostra video anteprima di Oppo Find X3 Pro.